Madagascar : le président annonce la dissolution du gouvernement

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé lundi soir 29 septembre la dissolution du gouvernement et a promis de nommer un nouveau Premier ministre dans les trois prochains jours lors d'un discours télévisé.

"J'ai décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement", a-t-il déclaré, précisant qu'"un nouveau Premier ministre sera désigné dans un délai de trois jours".

Cette décision intervient dans un contexte d'instabilité marqué par la frustration et la colère de la population, en particulier des jeunes, qui manifestent depuis jeudi contre les coupures répétées d'électricité et d'eau, ainsi que face à des besoins sociaux de base non satisfaits, a souligné M. Rajoelina.

Le chef d'État malgache a affirmé avoir "entendu leurs revendications" et reconnu la légitimité de "leurs préoccupations".

Au nom du gouvernement, il a présenté ses excuses, admettant que plusieurs besoins et attentes n'avaient pas été satisfaits ou suffisamment pris en compte.

Il a également annoncé que les candidatures pour le poste de Premier ministre seront ouvertes à tous les intéressés, précisant qu'une cellule spéciale sera chargée de recevoir les dossiers, avec une attention particulière portée aux jeunes.

Le président a par ailleurs annoncé des mesures d'accompagnement en faveur des entreprises victimes des récents pillages. Parmi elles figurent l'octroi de prêts bancaires à taux zéro pour assurer leur trésorerie, des subventions spéciales destinées aux structures fragilisées, ainsi que des exonérations fiscales.

M. Rajoelina a promis une gouvernance plus concertée, axée sur une meilleure identification des problèmes et des solutions concrètes.

Une série de manifestations a eu lieu depuis jeudi 25 septembre dans plusieurs villes du pays pour réclamer l'accès à l'eau et à l'électricité. Des rassemblements ont dégénéré en actes de pillage, avec des entreprises et des commerces incendiés et dévalisés.

