Madagascar se retire de la présidence de la SADC

Le gouvernement malgache a annoncé sa décision de se retirer de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), selon un récent communiqué officiel.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon ce texte, les autorités veulent concentrer les efforts nationaux sur la mise en œuvre du processus de refondation visant à bâtir des institutions solides, à renforcer la cohésion nationale et à garantir un avenir de stabilité et de prospérité durable pour le pays.

Toutefois, Madagascar réaffirme son attachement à la SADC et son engagement à poursuivre sa collaboration avec les autres États membres.

"Animé par les principes de solidarité et d'unité régionale portés par la SADC, Madagascar continuera à œuvrer de concert avec les pays de la région pour une Afrique australe plus intégrée et prospère", souligne le communiqué.

Le processus de refondation, "voulu et réclamé par le peuple malgache", est présenté comme étant "en parfaite harmonie avec les valeurs prônées par les pères fondateurs de la SADC".

Madagascar avait accédé à la présidence tournante de la SADC le 17 août dernier.

Xinhua/VNA/CVN