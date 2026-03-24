La présidente mexicaine prône la voie diplomatique face au blocus américain contre Cuba

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré le 23 mars que son gouvernement soutenait une résolution pacifique des tensions entre les États-Unis et Cuba, préconisant le recours à la voie diplomatique et multilatérale plutôt qu'à la violence ou à l'invasion.

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Les institutions multilatérales, telles que l'ONU, doivent être mises à contribution pour résoudre les conflits, et les Nations unies "doivent également envoyer de l'aide humanitaire", a indiqué Mme Sheinbaum lors d'une conférence de presse. Elle a affirmé qu'un nouveau navire chargé de fournitures est parti le 23 mars, soulignant que le Mexique continuerait à soutenir le peuple cubain par le biais de l'aide humanitaire. La présidente a réitéré l'opposition de son gouvernement au blocus commercial imposé par les États-Unis à Cuba, notamment pour ce qui concerne l'approvisionnement en carburant et en autres ressources essentielles.

Xinhua/VNA/CVN