Les Philippines autorisent temporairement la vente de carburant de qualité inférieure

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Le ministère de l'Énergie (DOE) a annoncé avoir publié une circulaire autorisant l'introduction temporaire et contrôlée de produits pétroliers Euro II pour certains usages dans les transports et l'industrie. Cette circulaire fait suite à des consultations menées la semaine dernière auprès des industries pétrolière et automobile. Les produits pétroliers Euro II sont conformes aux normes d'émissions européennes établies au milieu des années 1990, spécifiquement conçues pour limiter la pollution des moteurs de véhicules. Ces produits présentent des niveaux de pollution plus élevés que les carburants modernes et plus propres tels que les Euro IV ou Euro V. La ministre de l'Énergie, Sharon Garin, a précisé que cette autorisation est ciblée et strictement encadrée, et qu'elle ne remplace pas les normes Euro IV en vigueur dans le pays, qui restent applicables en vertu des lois et réglementations existantes.

VNA/CVN