Ly Hoàng Nam remporte le titre en simple du PPA Tour Asia

Le joueur vietnamien de pickleball Ly Hoàng Nam a décroché son premier titre professionnel en simple messieurs sur le PPA Tour Asia après avoir battu samedi 6 décembre avec brio Wong Hong-kit (Hong Kong, Chine) lors de l’Open de Hangzhou 2025 en Chine.

Photo : PPA Tour Asia/CVN

Ly Hoàng Nam a dominé la finale, s’imposant 11-4, 11-4 et décrochant ainsi son premier titre PPA Asia après plusieurs places de finaliste lors des tournois précédents.

Le joueur vietnamien a fait preuve d’une grande maîtrise et d’un contrôle parfait dès le début, dominant Wong Hong-kit dans le premier set avant de prendre rapidement une avance de 9-1 dans le second.

Wong Hong-kit a réussi à ajouter trois points supplémentaires, mais n’a pas pu renverser la situation, Ly Hoàng Nam concluant la rencontre avec calme.

Après le match, Ly Hoàng Nam a félicité Wong Hong-kit pour son excellente saison et a ajouté qu’il était satisfait de sa propre performance en finale. Il a également révélé son intention de se rendre aux États-Unis pour acquérir davantage d’expérience et progresser.

La veille, Ly Hoàng Nam avait créé la surprise en battant le numéro 2 mondial, Federico Staksrud, également tête de série numéro 1 du PPA Asia, 2-0 en demi-finale. Dans l’autre demi-finale, le Vietnamien Truong Vinh Hien s’était incliné face à Wong 0-2.

Avant la finale du 6 décembre, Ly Hoàng Nam était le seul membre du “Big Four” vietnamien actuel du pickleball masculin, avec Trinh Linh Giang, Truong Vinh Hiên et Phuc Huynh, à n’avoir jamais remporté de titre sur le circuit PPA.

Ancien numéro 1 vietnamien de tennis, Ly Hoàng Nam s’est mis au pickleball plus tard que ses rivaux nationaux, mais il a rapidement rattrapé son retard, atteignant les phases finales de plusieurs tournois PPA cette saison.

L’Open de Hangzhou 2025 du PPA Asia Tour s’est déroulé du 3 au 6 décembre au Centre sportif de Liping et a réuni 372 joueurs. Dernière étape du circuit asiatique, ce tournoi servait de préparation à la saison 2026 et attirait plusieurs athlètes de renommée mondiale, dont les anciens numéros 1 mondiaux Staksrud et Connor Garnett.

Le tournoi offrait 50.000 dollars de prix et des points de classement pour la PPA et l’Asia Tour. Les victoires contre les meilleurs joueurs de la PPA offraient aux athlètes vietnamiens une excellente opportunité d’améliorer leur classement international.

VNA/CVN