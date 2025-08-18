Tournoi de pickleball du Journal Thể thao & Văn hóa 2025

Un terrain de jeu reliant journalistes, artistes et entreprises

À Hô Chi Minh-Ville, le Tournoi de pickleball 2025 a réuni le 16 août 2025j ournalistes et artistes pour célébrer les 80 ans de la Fête nationale et de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), ainsi que les 43 ans du journal Thể thao & Văn hóa (Sports et Culture).

>> Les archers vietnamiens visent haut aux Championnats du monde de tir à l’arc

>> L’équipe de lutte vietnamienne au carrefour des ambitions

>> Mui Ne s’impose comme destination phare des sports nautiques en Asie

À l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam (1945-2025), du 80e anniversaire de l’Agence Vietnamienne d’Information et du 43e du Journal Thể thao & Văn hóa, un événement sportif original s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville : le Tournoi de pickleball 2025 - Connexion Journalistes & Artistes.

Organisé par ledit journal en collaboration avec le Passion Pickleball Club, ce tournoi a constitué un temps fort des célébrations culturelles et sportives de l’année.

Mêlant tennis, badminton et tennis de table, le pickleball séduit par sa simplicité, son aspect ludique et ses bienfaits pour la santé. Facile d’accès et adapté à toutes les générations, il connaît un essor mondial. Au Vietnam, cette discipline encore récente attire déjà de nombreux jeunes citadins. Le tournoi 2025 n’a donc pas seulement été une compétition sportive, mais également l'occasion de diffuser ce sport auprès d’un public plus large.

Une rencontre entre presse, artistes et communauté

Des figures connues du monde culturel et médiatique, telles que le musicien Huy Tuấn, les chanteurs Hoàng Bách et Phạm Anh Khoa, l’acteur Long Dep Trai, la mannequin-actrice Lê Thúy ou encore le réalisateur Vu Hông Thang, ont contribué à créer une atmosphère festive, créative et conviviale.

Selon Phan Van Dông, directeur adjoint du Centre d’information de la VNA pour le Sud : "Le journal Thể thao & Văn hóa a toujours organisé des événements sportifs prestigieux. Ce tournoi offre non seulement un espace de pratique, mais aussi une opportunité de renforcer les liens entre journalistes, artistes et entreprises, tout en promouvant l’esprit sportif au sein de la société."

Matchs et surprises signées par les artistes

Deux catégories étaient en compétition : double masculin et double mixte, avec 16 paires dans chacune. Les matchs se sont révélés particulièrement équilibrés et disputés, parfois décidés sur les derniers échanges, offrant au public une intensité digne des tournois professionnels.

De nombreux spectateurs ont exprimé leur surprise face au niveau de jeu des artistes. Habitués à les voir sur scène, ils s’attendaient à une pratique plus occasionnelle. Pourtant, les artistes ont démontré sur le terrain une performance quasi professionnelle, suscitant l’admiration et de vifs applaudissements.

En double mixte, Hải Đăng et Huỳnh Trang se sont imposés en finale face à Song Nguyên - Vinh Lê. Les paires Trà My - Ngọc Phát et Cindy Nguyên - Nguyên Hoàng se sont partagées la troisième place. En double masculin, Công Dân - Louis Luỹ ont remporté le titre après leur victoire contre Huỳnh Luu - Quốc Khánh. Les duos Van Linh - Lê Minh et Lê Nam - Long dẹp Trai ont complété le podium.

Les vainqueurs ont reçu des prix attractifs : 6 millions de dôngs pour la première place, 4 millions pour la deuxième et 2 millions pour la troisième. Des raquettes, balles, tenues de sport et autres cadeaux offerts par les sponsors ont porté la valeur totale des récompenses à 150 millions de dôngs.

Les entreprises partenaires, piliers du tournoi

L’édition 2025 a bénéficié du soutien de nombreuses marques et entreprises réputées telles que le Groupe Hùng Nhon, Itaxa, Horizon, Ligpro, My My Event, Potato Clothing, Meizan CLV, Nam Duong Food, Zon Zon, Macca House, Minh Tuấn Mobile, Zocker, Tàu Hũ Nam Việt, Ocany, Kaiwin ou encore l’Hôpital international Américain AIH.

Leur contribution a renforcé la qualité et la portée de l’événement, affirmant ainsi l’engagement des entreprises envers la culture, le sport et les valeurs de solidarité avec les journalistes et les artistes.

Un rendez-vous appelé à durer

Avec son esprit sportif, créatif et fédérateur, le Tournoi de pickleball 2025 du Journal Thể thao & Văn hóa s’est affirmé comme une activité significative et inspirante. Il a contribué à promouvoir le pickleball tout en resserrant les liens entre médias, artistes, entreprises et société.

Les organisateurs ont d’ailleurs annoncé leur intention de faire de ce tournoi un rendez-vous annuel, inscrit au calendrier des événements sportifs et culturels, afin de continuer à tisser des passerelles entre sport et communauté.

Texte et photos : Quang Châu/CVN