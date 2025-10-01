Pickleball : près de 600 athlètes à la PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025

La cérémonie d’ouverture de la PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025, tournoi international de pickleball, s’est tenue le 30 septembre au Palais des sports Tiên Sơn, à Dà Nang (Centre).

>> Pickleball : PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 se tiendra à Dà Nang

Organisé du 30 septembre au 4 octobre 2025, l’événement est le fruit d’une coopération entre la Fédération de pickleball de Dà Nang, FPT Play et la société America & Asia Connection (AAC).

Photo : VNA/CVN

La PPA Tour, gérée par l’UPA, constitue le circuit professionnel le plus prestigieux de la discipline. Elle comprend trois niveaux principaux : le PPA Open, la PPA Cup et le PPA Slam.

C’est la première fois qu’une étape de la PPA Tour se déroule au Vietnam. La MB Vietnam Cup 2025 est considérée comme le tournoi de pickleball le plus important jamais organisé en Asie, tant par le montant des récompenses que par le nombre d’athlètes et de spectateurs attendus.

Avec une dotation totale de 150.000 dollars, la compétition réunit près de 600 joueurs, professionnels et amateurs, venus du Vietnam et de nombreux autres pays.

Les participants s’affronteront lors des tours de qualification, puis en 1/32e et 1/16e de finale. Les quarts et demi-finales ainsi que le match pour la troisième place et la finale, se tiendront le 4 octobre.

VNA/CVN