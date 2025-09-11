Pickleball : PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 se tiendra à Dà Nang

Plus de 120 professionnels et un millier d'amateurs sont attendus sur les courts du centre sportif de Tiên Son et du village sportif de Tuyên Son. L’organisateur, America & Asia Connect, a annoncé le 10 septembre que l’événement accueillerait plusieurs stars mondiales du pickleball, dont Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian et Alix Truong, toutes catégories confondues. Les compétiteurs s’affronteront en simple et en double pour un total de 150.000 dollars de récompenses. Les joueurs professionnels engrangeront également de précieux points pour améliorer leur classement mondial, a précisé l’organisateur. Organisée pour la première fois au Vietnam, la PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 est considérée comme le plus grand tournoi de pickleball en Asie, tant par la valeur des prix que par le nombre d’athlètes et de spectateurs attendus.

VNA/CVN