Luong Nguyên Minh Triêt nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak

Le Comité du Parti de la province de Dak Lak (Centre) a organisé l’après-midi du 16 octobre, une conférence pour annoncer la décision du Bureau politique concernant le travail du personnel. L’événement s’est tenu en présence de Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation du Comité central.

Lors de la conférence, Hoang Dang Quang, membre du Comité central du Parti et premier chef adjoint de la Commission d’organisation du Comité central, a rendu publique la décision du Bureau politique portant sur la mutation, la répartition et la désignation de Luong Nguyên Minh Triêt, membre suppléant du Comité central et secrétaire du Comité du Parti de Da Nang, au poste de secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak pour le mandat 2025–2030.

En remettant la décision, Lê Minh Hung a hautement apprécié les qualités et les compétences de Luong Nguyên Minh Triêt, un cadre jeune, bien formé, ayant fait ses preuves dès la base et occupé de nombreux postes de responsabilité à différents niveaux. Il a souligné que M. Triêt possède une solide expérience dans le travail d’organisation du Parti et la gestion publique, fait preuve de détermination, de proximité avec la base et de capacité à fédérer et rassembler les collectifs. Sur les divers postes qu’il a exercés, il a toujours démontré son sens des responsabilités et ses compétences, contribuant activement au développement des localités où il a travaillé.

Le chef de la Commission d’organisation du Comité central a demandé au nouveau secrétaire du Comité du Parti de Dak Lak de suivre les orientations du Bureau politique et de mettre rapidement en œuvre le programme d’action du mandat 2025–2030, tout en établissant un règlement de travail clair et une répartition concrète des tâches. Il a également insisté sur la nécessité d’affecter le personnel post-congrès de manière démocratique, objective et conforme aux procédures, dans un esprit de consensus, de cohésion et d’innovation.

Lê Minh Hung a par ailleurs souligné l’importance de mettre en œuvre les orientations du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat, notamment celles évoquées dans le discours de clôture du 13e plénum du Comité central prononcé par le Secrétaire général, en préparation du XIVe Congrès national du Parti, tout en accomplissant et dépassant les objectifs restants du 13e Congrès national ainsi que du plan de développement socio-économique 2021–2025.

Dans son discours d’acceptation, Luong Nguyên Minh Triêt a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers la confiance que le Bureau politique lui accorde, affirmant qu’il s’efforcera de se perfectionner, d’apprendre continuellement et d’assumer pleinement ses responsabilités. Il s’est engagé à travailler de concert avec le Comité du Parti, les autorités et la population de Dak Lak pour préserver les traditions révolutionnaires, renforcer l’unité, promouvoir l’esprit d’autonomie, d’innovation et de créativité, saisir les opportunités et surmonter les défis afin de contribuer au développement durable de la province.

Né en 1976 dans la ville de Dà Nang, Luong Nguyên Minh Triêt a occupé de nombreux postes importants, notamment secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste, président de la Fédération du travail, chef du bureau du Comité du Parti, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti, président du Conseil populaire et secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang. De janvier 2024 à juin 2025, il a été secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Nam (ancienne) ; de juillet à septembre 2025, vice-secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de la ville de Dà Nang ; et depuis septembre 2025, il occupait le poste de secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, avant d’être nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Dak Lak.

