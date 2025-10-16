Lào Cai : Trinh Viêt Hung désigné président du Conseil populaire provincial

Lors de sa 4ᵉ session, le Conseil populaire de la province de Lào Cai (mandat 2021–2026) a annoncé, le 16 octobre, la Résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale désignant Trinh Viêt Hung, membre suppléant du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025–2030, au poste de président du Conseil populaire provincial.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette session, le Conseil a examiné de nombreux rapports et adopté 14 résolutions, abordant notamment des mesures de soutien à la production agricole affectée par les catastrophes naturelles et les épidémies, des réglementations relatives aux responsabilités des présidents des Comités populaires communaux, ainsi que des politiques de soutien aux employés touchés par la réorganisation de l’appareil organisationnel et des unités administratives…

À la clôture de la session, Trinh Viêt Hung a appelé les autorités locales à mettre en œuvre avec détermination les résolutions adoptées, en assurant transparence et efficacité, afin de contribuer au développement socio-économique de la province. Il a également insisté sur la nécessité d’atteindre les objectifs fixés pour l’année 2025, alors que six indicateurs économiques restent en deçà des prévisions après neuf mois.

VNA/CVN