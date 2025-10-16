An Giang accueillera une conférence sur la connectivité Vietnam - Cambodge

Une conférence majeure consacrée au renforcement de la connectivité dans les domaines de la production, du commerce, des services et de l’investissement avec le Cambodge se tiendra le 17 octobre à Tinh Biên, dans la province méridionale d’An Giang, située à la frontière cambodgienne.

Cet événement stratégique, inscrit dans le Programme national de promotion du commerce 2025, a pour objectif de stimuler les échanges économiques dans le Sud du Vietnam, de consolider les liens régionaux et de renforcer la coopération économique transfrontalière entre les deux pays.

Organisée conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, les comités populaires des villes et provinces du Sud et les autorités cambodgiennes compétentes, la conférence devrait rassembler entre 200 et 250 participants, parmi lesquels des représentants des ministères, des administrations locales, des associations professionnelles et des entreprises des deux nations.

Les secteurs représentés seront variés : agriculture, sylviculture, pêche, alimentation, biens de consommation, habillement, textile, chaussure, matériaux de construction, machines, engrais, produits pharmaceutiques, logistique, ainsi que commerce et services.

Selon l’Agence de promotion du commerce du ministère, cette conférence ne se limitera pas à un simple forum de dialogue politique. Elle offrira également une plateforme d’échanges pour les entreprises vietnamiennes et cambodgiennes, leur permettant de partager leurs expériences, d’explorer de nouvelles opportunités commerciales et d’élargir leurs réseaux de coopération dans des secteurs complémentaires.

Les discussions porteront principalement sur l'amélioration des politiques commerciales et d'investissement, le développement des infrastructures et de la logistique frontalières, la promotion de la coopération en matière de production et de commerce dans les secteurs clés, le développement du commerce des services et de la collaboration dans l'économie numérique, ainsi que la mise en place de mécanismes de coordination à long terme entre les agences de gestion, les associations et les entreprises des deux pays.

Un moment fort de l’événement sera la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre entreprises et organisations vietnamiennes et cambodgiennes.

La conférence sera ouverte au public, y compris aux résidents, coopératives et organisations économiques, leur offrant l’occasion de s’informer sur les produits, les tendances de la coopération et les opportunités commerciales transfrontalières.

