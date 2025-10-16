Le Vietnam appelle le Mouvement des non-alignés à promouvoir la paix et la coopération

La délégation vietnamienne dirigée par l'ambassadeur Pham Hai Anh, chef du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, assiste à la 19 e réunion ministérielle du Bureau de coordination du Mouvement des non-alignés (MNA) portant sur le thème "Approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée" s’est ouverte le 15 octobre à Kampala, en Ouganda.

Cet événement d’envergure réunit des représentants de plus de 120 pays membres, faisant du MNA le deuxième plus grand regroupement international après l’Organisation des Nations unies.

Dans son discours d'ouverture, le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni a salué les réalisations historiques du Mouvement et a appelé à la protection de sa position neutre dans le contexte international complexe actuel. Il a également exhorté à consolider la solidarité, à se soutenir mutuellement, à œuvrer pour une prospérité commune, en privilégiant l'exploitation des opportunités de coopération, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme, tout en condamnant les actes d'hégémonie, d'imposition politique ou d'ingérence.

La plupart des pays ont souligné les principes fondamentaux du MNA, plaidant pour une voix unifiée et plus influente du Mouvement sur les questions mondiales importantes actuelles, tout en affirmant la nécessité de réformer les méthodes de travail pour renforcer l'efficacité.

Dans son intervention, l'ambassadeur Pham Hai Anh a souligné que la rivalité entre les grandes puissances, les conflits persistants, les inégalités dans les systèmes commerciaux et financiers, le changement climatique et l'élargissement de la fracture numérique menacent de laisser de nombreux pays en développement, membres du MNA, à la traîne. Pour protéger le multilatéralisme et promouvoir la coopération pour une prospérité commune, a-t-il affirmé, il est essentiel de s'en tenir aux principes fondamentaux du MNA.

Le chef de la délégation vietnamienne a appelé le MNA à renforcer la solidarité, à innover ses méthodes, à améliorer l'efficacité de ses opérations et à promouvoir la coopération Sud-Sud. Il a également insisté sur la nécessité d'une position commune en matière de gouvernance mondiale, notamment concernant la réforme des Nations unies, la mise en œuvre du Programme 2030 pour le développement durable, l'action climatique, la réforme du système commercial et financier mondial et la gouvernance des technologies émergentes.

Soulignant que le Vietnam est toujours solidaire et soutient les membres du MNA pour l'intérêt commun, le chef de la délégation vietnamienne a mis en avant l'unité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que dans la résolution des différends par des moyens pacifiques sur la base des principes du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Sur les questions internationales, le Vietnam a salué l'accord entre Israël et le mouvement islamique armé Hamas visant à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza, appréciant les efforts de médiation des parties concernées, et a appelé au respect de l'accord en vue d'une solution à deux États et d'une paix durable dans la région. Le chef de la délégation vietnamienne a réaffirmé son soutien au peuple cubain et a appelé à la levée de l'embargo contre Cuba.

Il a affirmé l'engagement du Vietnam à apporter une contribution plus active et substantielle à la coopération multilatérale, notamment en accueillant la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï fin octobre 2025 et en assumant la présidence de la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2026.

Il a exprimé l'espoir de continuer à recevoir le soutien et la coopération des pays membres du MNA dans ces événements et processus. À cette occasion, il a sincèrement remercié les pays membres du MNA d'avoir fait confiance au Vietnam en le réélisant membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028.

