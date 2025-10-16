Le chef du Parti appelle à une réflexion audacieuse pour façonner l’avenir de Hanoï

Hanoï doit adopter un nouvel état d’esprit et une vision stratégique plus large, et prendre des mesures audacieuses et décisives pour être à la hauteur de son statut de capitale millénaire, cœur politique et administratif de la nation, et devenir un véritable moteur du développement régional et national dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’exprimait lors du 18e Congrès du Comité du Parti de Hanoï, le 16 octobre, auquel ont participé 550 délégués représentant près de 500.000 membres du Parti issus de 136 organisations du Parti de la capitale.

Il a appelé les dirigeants de la ville à passer d’un état d’esprit de gestion passive à un modèle de gouvernance proactif, axé sur les services et créatif, en mettant en œuvre une décentralisation claire, avec des responsabilités définies, une responsabilisation et une transparence à tous les niveaux de l’administration.

Il a souligné que les dirigeants locaux doivent concrétiser leurs engagements, agir avec célérité et efficacité, mener à bien leurs actions et toujours donner la priorité aux besoins de la population.

Selon le leader du Parti, la première avancée majeure pour la ville consiste à bâtir une organisation du Parti et un système politique intègres, forts et exemplaires. Le Comité du Parti de Hanoï doit devenir un modèle pour le pays tout entier, démontrant une capacité de leadership exceptionnelle, une intégrité politique et une conduite éthique.

Chaque membre et responsable du Parti doit "oser penser, agir et assumer ses responsabilités" pour le bien commun, en joignant les actes à la parole et en se mettant toujours au service du peuple. Parallèlement, le Comité du Parti doit fermement défendre les efforts de lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité, en lien avec l’étude et l’application de la pensée, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que Hanoï ne pouvait plus se développer selon un modèle monocentrique et excessivement centralisé, d’autant plus que le centre-ville historique est déjà soumis à d’énormes pressions. Il a plutôt proposé une restructuration de la ville selon un modèle multipolaire et multicentrique, chaque zone jouant un rôle distinct au sein d’un ensemble intégré.

Les principales zones de développement, a-t-il suggéré, comprennent le noyau central (le pôle politique, culturel et de conservation du patrimoine) ; le pôle Nord-Ouest (un centre pour l’industrie de haute technologie, l’éducation et la recherche scientifique) ; le pôle Sud (qui abrite des parcs industriels modernes axés sur la logistique, les industries auxiliaires et la fabrication) ; et le pôle Est (une porte d’entrée commerciale et de services construite autour des infrastructures portuaires).

Chaque pôle fonctionnera comme un satellite dynamique, doté à la fois d’autonomie et de connectivité, contribuant à faire de Hanoï un pôle d’innovation et de connectivité régional et national, a-t-il indiqué.

Culture, identité et innovation au cœur des stratégies

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a souligné que la culture, l’identité et l’innovation doivent être placées au cœur de toutes les stratégies de développement. Ces valeurs constituent non seulement des fondements culturels, mais aussi des piliers stratégiques pour bâtir une capitale moderne, civilisée et d’envergure mondiale.

Pour concrétiser cette vision, il a proposé la création de trois zones d’innovation clés. La première, axée sur le patrimoine, s’articule autour du centre-ville historique, des rives du fleuve Rouge et de l’ancienne citadelle de Cô Loa, préservant et valorisant le riche héritage culturel de Hanoï.

La deuxième, axée sur le savoir, s’articule autour de l’Université nationale du Vietnam et d’autres institutions de formation et de recherche de premier plan, positionnant Hanoï comme un pôle d’éducation et de développement intellectuel. La troisième, axée sur la technologie, s’articule autour du Parc de haute technologie de Hoà Lac et des pôles d’innovation associés, visant à stimuler le progrès scientifique et les industries de haute technologie.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a également exposé une vision claire pour Hanoï, qui deviendra un pôle majeur de l’innovation, de la science et de la technologie au Vietnam, en collaboration avec Hô Chi Minh-Ville pour stimuler la croissance nationale et régionale.

Hanoï doit devenir un pôle d’expérimentation politique, de technologies de pointe, de développement des talents et de nouvelles idées nationales, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne s’agit pas seulement d’une nécessité économique ou sociale, mais d’un choix stratégique d’envergure nationale, marquant une réorientation du modèle de croissance du pays vers la connaissance, la technologie, les talents et la créativité.

Renforcer la coopération internationale

Le chef du Parti a rappelé que Hanoi doit rester un bastion de stabilité politique, de sécurité publique et d’ordre social. Il a appelé à la détection précoce et à la prévention efficace des crimes, en particulier du crime organisé et de la cybercriminalité de haute technologie, ainsi qu’au renforcement de la réponse aux catastrophes et de la résilience climatique.

La véritable mesure de la paix et de la stabilité à Hanoï réside dans le sentiment de sécurité ressenti au quotidien par ses citoyens et ses visiteurs, a-t-il souligné.

Enfin, le secrétaire général Tô Lâm a exhorté Hanoï à renforcer la coopération internationale, à élargir les partenariats mondiaux avec d’autres grandes villes et à jouer un rôle actif dans les réseaux de villes vertes, intelligentes et créatives. Ainsi, Hanoï pourra asseoir sa position de centre politique, culturel, éducatif et économique majeur du Vietnam sur la scène internationale.

VNA/CVN