Hô Chi Minh-Ville vise à se doter d’un réseau de métro complet d’ici dix ans

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, s’est engagé lors d’une réunion organisée mardi 14 octobre dans le cadre du Congrès du Parti 2025-2030, à finaliser les investissements dans son réseau de métro urbain d’ici dix ans.

Dans son allocution, le président a reconnu les défis persistants auxquels la ville est confrontée : embouteillages, inondations et pollution environnementale. Il a précisé que ce plan ne constitue pas une simple fusion de territoires, mais une unification coordonnée des régions élargies de Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu.

Il a exhorté les autorités locales à abandonner leur esprit de clocher et à œuvrer en solidarité pour atteindre les objectifs ambitieux qui les attendent. L’accent sera mis sur les périphériques extérieurs (périphériques 2, 3 et 4) et sur l’amélioration de la connectivité entre le centre-ville et les autoroutes nationales et les provinces voisines.

Concernant le métro, il a souligné que plusieurs investisseurs majeurs, dont Vingroup, Vietjet et Becamex, ont déjà manifesté leur intérêt pour certaines lignes. Il a réaffirmé : "D’ici dix ans, nous achèverons le réseau ferroviaire urbain".

Lors de la réunion, Trân Quang Lâm, directeur du Département de la construction de Hô Chi Minh-Ville, a révélé qu’à la suite de l’expansion municipale, la ville comptait désormais environ 80 zones inondables, contre moins de 20 avant la fusion.

Pour réaliser cet ambitieux programme d’infrastructures, il a estimé qu’au cours des cinq prochaines années, Hô Chi Minh-Ville aura besoin de plus de 7.000 milliards de dôngs (près de 265,7 millions de dollars), alors que la ville ne peut mobiliser qu’environ 1.000 milliards de dôngs par les canaux existants.

Le responsable a souligné que l’avantage comparatif de la ville en matière de ressources foncières, le cadre juridique favorable aux partenariats public-privé (tels que les contrats BT) et sa capacité à émettre des obligations seront essentiels. Cependant, la réussite dépendra de la disponibilité d’un capital humain adéquat, d’experts techniques et de capacités de gestion de projet.

En raison des restrictions imposées par les politiques de recrutement de la fonction publique, Trân Quang Lâm s’est dit préoccupé par la difficulté de recruter des conseillers de haut niveau, notamment dans des secteurs spécialisés comme le transport ferroviaire.

Parallèlement, Bui Ta Hoàng Vu, directeur du Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville élargie possède de nombreux atouts pour devenir un pôle d’Asie du Sud-Est dans les domaines de l’industrie de pointe, des technologies, de la logistique et des transports.

Il a suggéré de privilégier des sources telles que l’APD, les obligations d’État et les investissements stratégiques dans les ports, les aéroports et les projets de connectivité interrégionale.

Bùi Ta Hoàng Vu a également exhorté les autorités centrales à accorder à Hô Chi Minh-Ville des mécanismes spécifiques, par exemple en simplifiant les services de guichet unique dans les zones industrielles, d’exportation, technologiques et d’innovation, facilitant ainsi l’engagement des investisseurs dans des projets de transport et d’infrastructures de grande envergure.

