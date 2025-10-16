Le Vietnam propose des mesures pour renforcer l’efficacité des opérations de maintien de la paix

À l’invitation du ministère indien de la Défense, une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, participe à la Conférence des chefs d’état-major des armées des pays contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Cette conférence, qui se déroule du 13 au 18 octobre à New Delhi, réunit des hauts responsables militaires de 32 pays.

Dans le but de renforcer les capacités et mobiliser les ressources pour un maintien de la paix durable, la conférence – la première du genre – sert de forum pour intensifier le dialogue, la compréhension mutuelle et la coopération entre les armées participantes.

Dans son allocution, le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia a réaffirmé la politique cohérente et l’engagement ferme du Vietnam envers les activités de maintien de la paix de l’ONU, soulignant que la paix durable exige des efforts communs pour améliorer la vie des populations touchées par les conflits. Il a mis en avant la participation exemplaire du Vietnam, notamment l’augmentation du taux de femmes soldats dans ces missions.

Le Vietnam a proposé plusieurs solutions pour accroître l’efficacité des opérations onusiennes : renforcer la préparation et la formation des contingents, moderniser les équipements, promouvoir la coopération internationale en matière de recherche, partage d’expériences et application technologique (numérique, intelligence artificielle), et intégrer les facteurs de sécurité environnementale afin d’assurer des missions à la fois efficaces et durables.

Nguyên Van Nghia a également rappelé la politique de défense des "Quatre Non" du Vietnam : non à toute alliance militaire, non à toute coalition contre un autre pays, non à l’installation de bases étrangères au Vietnam et non à l’usage ou à la menace de la force dans les relations internationales.

En marge de la conférence, le général de corps d’armée Nguyên Van Nghia a rencontré le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, et le chef d’état-major de l’armée indienne Upendra Dwivedi. Les deux parties ont salué la coopération fructueuse dans le cadre du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde.

VNA/CVN