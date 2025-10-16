Ouverture du 18e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï

La cérémonie d’ouverture du 18 e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï, pour le mandat 2025-2030, a eu lieu dans la matinée du jeudi 16 octobre, réunissant 550 délégués représentant les près de 500.000 membres du Parti de la ville. Le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, a prononcé un discours d’orientation essentiel lors de la séance d’ouverture.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, Bùi Thi Minh Hoài, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti et cheffe de la délégation des députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, a mis en lumière les opportunités et les défis étroitement entrelacés auxquels la capitale est confrontée. Elle a insisté sur la nécessité pour l’organisation du Parti, les autorités et la population de Hanoï de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs de développement fixés.

Selon Bùi Thi Minh Hoài, durant le mandat 2020-2025, la capitale a réalisé des progrès remarquables dans la mise en œuvre de la résolution du 17e Congrès de l’organisation municipale du Parti. Elle a cité en exemple la construction d’une organisation du Parti et d’un système politique solides et intègres, ainsi que la rationalisation de l’appareil organisationnel, garantissant ainsi le bon fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux et un meilleur service aux citoyens comme aux entreprises.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, Hanoï a consolidé sa position de fer de lance et de moteur de croissance pour la région capitale, la zone économique clé du Nord et l’ensemble du pays. Les secteurs socio-culturels, de la santé et de l’éducation-formation ont également enregistré des avancées significatives, contribuant à améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population. La défense nationale et la sécurité ont été renforcées, garantissant l’ordre social.

Pour l’horizon 2030, le 18e Congrès aspire à faire de Hanoï une capitale de "Culture - Civilisation - Modernité", une ville verte, intelligente, une convergence d’élites culturelles, fortement intégrée à l’échelle internationale, hautement compétitive et comparable aux capitales des nations développées de la région.

Les indicateurs pour 2030 incluent un taux de croissance annuel du Produit intérieur brut régional (PIBR) d’au moins 11%, un PIBR par habitant supérieur à 12.000 dollars et un indice de développement humain (IDH) d’environ 0,88.

Photo : VNA/CVN

Parmi les percées de développement identifiées, le Congrès a souligné l’élaboration et l’amélioration des institutions de développement de la capitale, le développement et la mobilisation de ressources humaines de haute qualité, l’attraction des talents, ainsi que l’établissement d’un système d’infrastructures moderne, intelligent et interconnecté.

Le 18e Congrès de l’organisation du Parti de Hanoï se tient du 15 au 17 octobre, sous le mot d’ordre : "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement".

VNA/CVN