Le 20 e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Thanh Hoa, pour le mandat 2025-2030, s’est tenu du 14 au 16 octobre et s’est conclu par l’adoption de la résolution du Congrès. Placé sous le thème "Solidarité - Discipline - Responsabilité - Créativité - Développement", le Congrès a fixé des objectifs ambitieux pour le développement de la province.

Thanh Hoa ambitionne de maintenir une croissance économique annuelle à deux chiffres, en privilégiant un modèle de croissance intensif. La province souhaite devenir un centre majeur de la région et du pays dans les domaines de l’énergie, des industries manufacturières, de l’agriculture à haute valeur ajoutée, du tourisme et de la logistique.

Le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique constitue un axe stratégique pour créer des percées, avec l’objectif de figurer parmi les dix premières localités du pays selon les indices d’innovation (PII) et de transformation numérique (DTI).

La province prévoit également la modernisation de l’éducation, de la santé, de la culture et du sport. Elle aspire à devenir un pôle pour les services médicaux de haute technologie dans le Centre septentrional du pays. L’amélioration du niveau de vie matériel et culturel des habitants est également une priorité.

Pour atteindre ces objectifs, le Congrès a défini cinq principes de développement, huit tâches prioritaires et trois percées stratégiques, ainsi que 32 indicateurs clés dans divers domaines.

Parmi ces indicateurs, la croissance annuelle moyenne du PIB provincial doit atteindre au moins 11% sur la période 2026-2030, avec un revenu moyen par habitant supérieur à 7.900 dollars en 2030. La province vise également un taux d’urbanisation supérieur à 50% et un taux de réussite de 90% des organisations du Parti.

Nguyên Doan Anh a été réélu au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti. Une délégation de 33 membres et deux membres suppléants a été élue pour représenter Thanh Hoa au XIVe Congrès national du Parti.

