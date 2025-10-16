Vietnam et Saint-Kitts-et-Nevis multiplient les mécanismes de coopération efficaces

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba et à Saint-Kitts-et-Nevis, Lê Quang Long, a présenté, le 15 octobre à Basseterre, capitale de Saint-Kitts-et-Nevis, ses lettres de créance à la gouverneure générale, Dame Marcella Liburd.

>> Vietnam et Cuba renforcent leur coopération en biotechnologie

>> Quang Ninh renforce sa coopération avec les localités cubaines

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Lê Quang Long a transmis les salutations et les félicitations du président Luong Cuong à la gouverneure générale Marcella Liburd et au peuple de Saint-Kitts-et-Nevis. Il a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache au renforcement des liens d’amitié et de coopération dans divers domaines avec Saint-Kitts-et-Nevis.

Lors de son entrevue avec le Premier ministre Terrance Drew, l’ambassadeur Lê Quang Long a transmis les salutations du Premier ministre Pham Minh Chinh. Les deux parties ont discuté des mesures visant à intensifier la coopération future, en mettant l’accent sur le secteur agricole. L’ambassadeur a exprimé la volonté du Vietnam de partager son expérience et d’encourager la collaboration entre les entreprises des deux pays dans les domaines de l’investissement, de la production et de l’exportation de produits agricoles, notamment le riz, produit phare du Vietnam.

Parallèlement, lors de sa rencontre avec Kaye Bass, secrétaire permanente du ministère des Affaires étrangères de Saint-Kitts-et-Nevis, l’ambassadeur Lê Quang Long a convenu de la nécessité de promouvoir des mécanismes de coopération concrets. Les deux parties ont évoqué la possibilité, pour les dirigeants des deux pays, d’élargir la coopération et les échanges techniques dans des secteurs clés tels que l’agriculture, le tourisme, les énergies renouvelables et la géothermie. L’intensification des échanges interpersonnels et l’octroi de bourses aux étudiants ont également été abordés.

L'ambassadeur Lê Quang Long a profité de l'occasion pour exprimer sa profonde gratitude au gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis pour son soutien précieux au Vietnam lors de sa candidature et de son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028. Ce soutien a été salué comme une manifestation éloquente de la solidarité et de la confiance politique mutuelle entre les deux nations.

Les différentes rencontres de l’ambassadeur Lê Quang Long au cours de cette visite ont contribué à consolider les fondations des relations d’amitié entre le Vietnam et Saint-Kitts-et-Nevis, ouvrant la voie à une coopération concrète et substantielle dans de nombreux domaines d’intérêt commun, en adéquation avec le potentiel de chaque pays.

VNA/CVN