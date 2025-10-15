Réunion annuelle des ministres de la Défense vietnamien, lao et cambodgien

La réunion annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge s'est tenue à Vientiane, capitale du Laos, le 15 octobre.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense lao, le général Khamlieng Outhakaysone, a déclaré que cette réunion symbolisait la solidarité et l'amitié entre les trois pays voisins, qui partagent des frontières et des destins communs, et dont les peuples se soutiennent et se serrent les coudes depuis longtemps dans leur lutte contre des ennemis communs.

Le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense, le général Tea Seiha, a salué la coopération efficace entre les trois armées, fondée sur le respect et la confiance mutuels, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans les zones frontalières et à la construction de la communauté de l'ASEAN.

De son côté, le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, a affirmé que le Vietnam accordait toujours une importance primordiale au renforcement des liens étroits et de la confiance mutuelle avec le Laos et le Cambodge. Il a remercié les deux pays voisins pour leur soutien durant la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale et la réunification, ainsi que dans l’œuvre actuelle de la construction et de la défense nationales.

Lors de la réunion, les trois ministres ont constaté que, malgré des évolutions régionales et mondiales complexes, les trois pays ont maintenu leur stabilité politique et obtenu des résultats importants en matière de développement socio-économique et de défense. La coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier essentiel des relations entre les trois pays.

Ils ont convenu de continuer à consolider et à approfondir la solidarité et les liens étroits entre les trois pays et leurs armées ; de respecter résolument le principe interdisant à toute force hostile d'utiliser le territoire d'un pays pour nuire aux intérêts d'un autre et de maintenir des réunions et des échanges annuels réguliers entre les ministres de la Défense, les hauts responsables militaires et les agences concernées.

Les ministres ont également convenu de renforcer la coopération en matière de gestion et de protection des frontières, contribuant ainsi à l'établissement de frontières communes de paix, d'amitié et de développement durable ; d'échanger régulièrement des informations et de coordonner efficacement la gestion des problèmes soulevés par la population.

Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coordination pour répondre aux défis sécuritaires non traditionnels, tout en promouvant l'éducation et la sensibilisation des officiers, des soldats et des civils, en particulier des jeunes générations, à l'histoire et à l'importance de la solidarité des trois pays pour leur destin respectif.

Les ministres ont également souligné la nécessité de maintenir une coordination étroite et des positions communes au sein des mécanismes multilatéraux internationaux et régionaux, en particulier au sein de l'ASEAN, notamment la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et l'ADMM+, contribuant ainsi à consolider l'unité et le rôle central du bloc sur les questions de sécurité régionale.

VNA/CVN