Le Vietnam souligne le rôle de l’énergie, pierre angulaire de la paix et du développement

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné le rôle fondamental de l’énergie dans la promotion de la paix, du développement et de l’équité lors de son intervention lors de la première séance plénière du 8 e Forum international de la Semaine russe de l’énergie 2025, du 15 au 17 octobre à Moscou.

>> Le Vietnam émerge comme un acteur de la chaîne mondiale des renouvelables

>> Petrovietnam : une croissance solide malgré un contexte mondial difficile

>> Le Vietnam à la Semaine russe de l'énergie 2025

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien, invité par le gouvernement russe, a souligné le rôle crucial de l’énergie pour garantir la sécurité énergétique nationale et promouvoir un développement socio-économique durable dans un contexte de défis croissants liés au changement climatique et à l’épuisement des ressources naturelles.

Il a souligné que le secteur énergétique mondial doit améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources, promouvoir la recherche et l’application de la science et de la technologie, réduire les émissions dans l’exploitation, le traitement et l’utilisation des sources d’énergie traditionnelles et développer des sources d’énergie vertes, propres et à haut rendement.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a remercié le gouvernement russe d’avoir invité le Vietnam à cet événement important et significatif, où dirigeants et représentants d’entreprises du monde entier se réunissent pour discuter des tendances urgentes du secteur énergétique mondial.

Il a révélé que l’objectif du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, est d’assurer une sécurité énergétique nationale solide ; de fournir une énergie suffisante, stable et de haute qualité, à faibles émissions, pour stimuler le développement socio-économique ; de garantir la défense et la sécurité nationales ; d’améliorer le niveau de vie de la population ; et de protéger l’environnement.

Il a répondu aux questions des délégués concernant les projets du gouvernement vietnamien visant à développer les infrastructures et à renforcer les capacités techniques pour la réception du gaz naturel liquéfié (GNL), soulignant que le développement et l’extension des infrastructures des terminaux GNL ont été soigneusement planifiés et alignés sur le calendrier de mise en œuvre des projets de centrales au gaz.

Entre 10 et 14 groupes de terminaux GNL seront développés pour desservir les centrales électriques au gaz correspondantes dans toutes les régions du Vietnam, a déclaré Son, ajoutant que les investisseurs dans les terminaux GNL et les projets de conversion du gaz en électricité mettent activement en œuvre leurs plans, visant à mettre les centrales en exploitation commerciale entre 2028 et 2030.

Le Vietnam salue la coopération des investisseurs et le partage d’expérience avec les entreprises russes et internationales afin de renforcer leurs capacités de développement et d’exploitation d’infrastructures de terminaux GNL.

Lors du forum, les délégués ont partagé l’avis selon lequel le secteur énergétique mondial est confronté à des défis majeurs en raison de tensions géopolitiques complexes, qui ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et provoqué une instabilité sur les marchés de l’offre et de la demande. Cependant, avec une population mondiale estimée à 10 milliards d’habitants d’ici 2050 et une économie mondiale en pleine expansion, la demande énergétique devrait continuer à augmenter.

Ils ont déclaré que la diversification des sources et des marchés énergétiques, tout en garantissant un approvisionnement durable, stable et compétitif, constitue le moyen le plus efficace de préserver les intérêts nationaux et de protéger le marché mondial des pressions protectionnistes, des restrictions commerciales et des barrières tarifaires.

Lancé en 2016, le Forum international de la Semaine russe de l’énergie sert de plateforme pour discuter des principales tendances mondiales en matière de carburants et d’énergie, identifier des solutions économiques et technologiques et renforcer la coopération internationale afin de relever les défis, d’atténuer les risques et de promouvoir un développement énergétique efficace et durable.

Le forum de cette année, qui s'est ouvert le 15 octobre à Moscou sous le thème "Construire ensemble l’énergie du futur", attire près de 5.000 délégués venus de 80 pays et territoires et propose plus de 70 événements divers.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son et la délégation vietnamienne doivent avoir des rencontres bilatérales jeudi 16 octobre dans le cadre de leur voyage de travail en Russie.

VNA/CVN