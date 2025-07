À Dak Lak, la poterie révèle un tourisme authentique

L’ancienne poterie de Quang Duc est une forme d’art céramique dont les racines remontent à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Cette tradition ancestrale a émergé dans un village riverain du cours inférieur de la rivière Cai, non loin d’An Thô, l’ancienne capitale provinciale. Ce site est aujourd’hui intégré à la commune de Tuy An Dông, province de Dak Lak.

Artisanat ancien et distinctif

Grâce à un accès aisé à l’argile et à la facilité du transport fluvial, cette région devint un pôle prospère pour la production et le commerce de la poterie. À son apogée, les œuvres de Quang Duc étaient recherchées bien au-delà des frontières de Dak Lak, atteignant d’autres provinces des Hauts plateaux du Centre.

Le Professeur associé - Docteur Trân Tân Van, ancien directeur de l’Institut des géosciences et des ressources (ministère d’Agriculture et de l’Environnement), souligne l’importance cruciale des gisements d’argile locaux dans le développement de cet artisanat. Des experts internationaux, en visite pour le futur géoparc de Dak Lak, ont d’ailleurs identifié la poterie de Quang Duc comme un atout culturel majeur après avoir exploré le village et ses collections. Les matières premières, comme l’argile et le bois de chauffage, provenaient des localités environnantes, notamment de Tuy An Bac, de la lagune d’Ô Loan et des sources de la rivière Cai.

Le Professeur associé - Docteur Dang Van Thang, membre du Conseil national d’évaluation des antiquités (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), met en lumière le caractère singulier de la poterie de Quang Duc, les distinguant des autres productions viet-namiennes. Cet art se manifeste à travers trois types majeurs, chacun illustrant une phase distincte de l’histoire de la fabrication locale.

La poterie de Quang Duc se distingue par une variété impressionnante de formes : bouteilles de vin, jarres, pots à chaux, vases, pots de fleurs, brûle-encens et chandeliers. Sa richesse ornementale est tout aussi remarquable, représentant des créatures mythiques, des scènes bucoliques, des motifs floraux, des cerfs, des paons ou encore des chauves-souris, parmi une multitude d’autres symboles.

Pour Trân Thanh Hung, président du Club UNESCO de Dak Lak pour l’étude et la préservation des antiquités, ces céramiques sont particulièrement valorisées pour leurs techniques uniques de modelage et d’émaillage. Il souligne leur reconnaissance précoce, tant sur la scène nationale qu’internationale, grâce notamment à leur émail de coquille distinctif.

Espoir de revitalisation

À partir du milieu du XXe siècle, la tradition potière de Quang Duc a progressivement périclité sous l’effet de divers facteurs socio-économiques. De nombreux savoir-faire techniques se sont éteints, et aujourd’hui, le village ne compte ni potiers ni fours en activité.

Les aînés de la commune de Tuy An Dông se remémorent une époque où les fours étaient souvent partagés par plusieurs familles, tandis que les plus aisées possédaient les leurs. En 1965, cet artisanat s’est interrompu en raison des déplacements de population liés à la guerre. Une brève reprise a eu lieu après 1975, mais en 1983, la diminution de la demande, l’épuisement des gisements d’argile et les pénuries de bois de chauffage ont conduit à son abandon définitif.

Trân Xuân Quang, un résident de Tuy An Bac, exprime sa fierté pour le riche héritage céramique de sa communauté. Il espère ardemment que le village puisse relancer cette activité, l’associer au tourisme et créer ainsi des moyens de subsistance durables. Conscientes de la valeur culturelle de la poterie de Quang Duc, les autorités locales et les collectionneurs privés ont, au fil des ans, déployé des efforts considérables pour collecter, préserver et promouvoir ce patrimoine.

Dans le cadre du plan de développement touristique provincial pour 2025 - 2030, avec une vision à l’horizon de 2050, diverses initiatives sont mises en œuvre. Cela comprend des expositions, des ateliers et des projets de recherche visant à réévaluer la valeur culturelle des céramiques de Quang Duc et à trouver les voies pour les intégrer au tourisme local. La revitalisation du village potier de Quang Duc pourrait diversifier l’offre touristique de la province, mieux exploiter ses richesses patrimoniales et ainsi contribuer au développement socio-économique local.

