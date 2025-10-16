Vietnam - Chine - Laos

Exercice conjoint de réaction d’urgence face aux maladies infectieuses transfrontalières

Un exercice conjoint de réaction d’urgence face aux maladies infectieuses majeures transfrontalières entre le Vietnam, la Chine et le Laos a eu lieu les 14 et 15 octobre dans le district de Jiangcheng, ville de Pu’er, province du Yunnan (Chine).

L’événement a réuni 241 délégués et experts médicaux provenant du ministère de la Santé et des services sanitaires locaux du Vietnam et du Laos, du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), ainsi que des équipes d’intervention médicale de différents niveaux de la province du Yunnan.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du premier exercice trilatéral de ce type entre les trois pays, visant à tester la coordination interrégionale et renforcer les capacités conjointes d’intervention d’urgence. L’objectif est d’améliorer les mécanismes de coopération sanitaire régionale et d’accroître la capacité globale de gestion rapide des épidémies graves dans les zones frontalières.

Selon les experts, cet exercice conjoint a permis de consolider les mécanismes de coopération en matière de contrôle et de prévention des maladies infectieuses à la frontière, tout en renforçant les compétences clés des équipes médicales d’urgence des trois pays, notamment la réaction rapide, la mobilité et la prise en charge sur le terrain. Il constitue une étape importante pour garantir la sécurité sanitaire publique dans la région frontalière et pour mieux se préparer aux futures menaces épidémiques.

En marge de la simulation sur le terrain, le programme comprenait également une exposition statique et un séminaire d’échanges d’expériences, présentant les dernières avancées du CDC de Chine, des équipes nationales d’intervention d’urgence du Yunnan et de l’équipe provinciale de réponse rapide contre la peste.

