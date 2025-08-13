Dak Lak renforce l’autonomie économique des femmes issues des minorités ethniques

Le 12 août, dans la province de Dak Lak, une cérémonie de bilan a marqué la fin du projet "She Thrives". Lancée il y a trois ans, cette initiative visait à renforcer l’autonomie économique des populations locales, en particulier des femmes issues de minorités ethniques.

Organisée par CARE International au Vietnam, en collaboration avec le Centre pour le développement communautaire (CDC) et les autorités locales, la cérémonie de bilan a mis en lumière des résultats significatifs.

Photo : VNA/CVN

Lancé en décembre 2022, le projet a directement bénéficié à 5.260 agriculteurs, dont 60% de femmes. Ils ont participé à 54 sessions de formation sur des sujets variés tels que l’élevage, la transformation du café et l’artisanat. Grâce à ces formations, les participants ont pu améliorer leurs revenus, investir dans leur production et mieux accéder au marché. Au total, 21 modèles pilotes d’élevage et de culture du café ont été mis en place, accompagnés de formations aux techniques agricoles modernes.

L’initiative a également favorisé l’indépendance financière des communautés en créant 31 groupes d’entraide financière et productive. Ces groupes, qui comptent 366 membres, ont mobilisé et fait circuler plus de 1,4 milliard de dôngs (environ 53.300 dollars) en prêts pour financer des activités productives et répondre aux besoins essentiels.

Photo: VNA/CVN

Le projet a aussi aidé des groupes de production traditionnels à mieux accéder au marché grâce à des dialogues, des conseils techniques et un soutien à la diversification des produits. Au total, l’impact du projet s’est étendu indirectement à plus de 11.000 personnes.

Bach Thanh Tuân, directeur du CDC, a rappelé que l’objectif du projet était d’apporter des bénéfices et d’améliorer la vie de plus de 4.000 agriculteurs de Dak Lak, en favorisant leur accès aux ressources productives, à l’information sur le marché et au capital nécessaire. Il a souligné que les résultats démontrent le potentiel des communautés locales, et en particulier des femmes, à devenir des moteurs de changement positif lorsqu’elles disposent des bons outils.

Vuong Thai Nga, représentante de CARE au Vietnam, a insisté sur le rôle crucial du projet pour "amplifier la voix des femmes", en renforçant leur leadership et leur participation aux prises de décisions économiques.

VNA/CVN