L’opportunité en or pour l'ascension nationale se concrétise en 2025

Le Vietnam a connu en 2024 un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 7,09%, portant l’échelle de son économie à 11.512 milliards de dôngs, le PIB par habitant à 4.700 dollars, soit une augmentation de 377 dollars par rapport à 2023.

Le Vietnam a enregistré une performance exceptionnelle dans son commerce extérieur, avec un volume d’échanges avoisinant les 800 milliards de dollars, soit une croissance de 15,4% en glissement annuel. Ce succès ouvre la voie à des objectifs de croissance plus ambitieux pour 2025 et les années à venir.

S’inscrivant en point d’orgue de cette réussite, les exportations, l’un des principaux moteurs de la croissance économique en 2024, ont atteint 405,53 milliards de dollars, soit une hausse de 14,3% par rapport à 2023 ou plus du double de l’objectif fixé.

Pour pérenniser sa croissance, le Vietnam mise sur l’innovation et la durabilité, tout en cherchant à attirer des investissements étrangers de haute qualité.

La science et la technologie constituent un secteur clé, dont le niveau de développement représente un critère pour tous les pays en développement, et qui contribue à façonner leur avenir, a déclaré Nguyên Hông Huê.

Le 22 décembre 2024, le Politburo a promulgué la Résolution N°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, a-t-il noté.

Le 9 janvier 2025, le gouvernement vietnamien a publié la Résolution N°03/NQ-CP, qui officialise le programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo.

L'année 2025 marque une étape cruciale : c’est l’année de l’accélération, du dépassement et de l’atteinte des objectifs, ainsi que la dernière année de mise en œuvre du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025.

Afin que la science et la technologie, l’innovation et les ressources humaines de haute qualité deviennent les moteurs de la croissance nationale, permettant d’atteindre un taux de croissance de 8% ou plus en 2025 et de poser des bases solides pour une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030.

