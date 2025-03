Les investissements publics pourraient aider le Vietnam à atteindre son objectif de croissance

Dans son dernier rapport, VinaCapital a déclaré que le gouvernement avait augmenté son objectif de dépenses d’infrastructure pour 2025 de 6% à 7% du PIB la semaine dernière et avait simultanément relevé son objectif de croissance du PIB pour 2025 de 7% à 8%.

"L’augmentation de 1% du PIB des dépenses prévues pour les projets d’infrastructure devrait aider le pays à atteindre le nouvel objectif de croissance du PIB de 1% supérieur du gouvernement en 2025 et soutiendra également les perspectives de croissance à long terme du pays et attirera les investisseurs étrangers. Le plan récemment approuvé par le gouvernement visant à augmenter les investissements dans les infrastructures de près de 40% cette année à 36 milliards de dollars (contre 31 milliards de dollars initialement approuvés à la fin de l’année dernière), devrait aider à compenser l’impact sur la croissance du PIB du pays que nous attendons du ralentissement de la croissance des exportations vers les États-Unis, après une augmentation de 23% des exportations du Vietnam vers les États-Unis l’année dernière".

Le rapport a également souligné le ferme engagement du gouvernement en faveur du décaissement des investissements publics cette année.

Plusieurs grands projets ont été lancés/approuvés au cours des deux derniers mois, notamment le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud de 67 milliards de dollars et le chemin de fer Lào Cai - Hanoi - Hai Phong de 8 milliards de dollars.

Entre-temps, la première section de la ligne de métro tant attendue de Hô Chi Minh-Ville a ouvert en décembre 2024, ce qui, selon VinaCapital, contribue à soutenir l’enthousiasme et l’élan en faveur du développement accéléré des infrastructures à l’avenir.

L’économiste en chef chez VinaCapital a souligné que le gouvernement disposait de ressources budgétaires suffisantes pour accroître les dépenses.

"La dette publique est bien inférieure à 40% du PIB, et nous estimons que le gouvernement dispose de plus de 40 milliards de dollars de fonds non décaissés précédemment réservés aux dépenses d’infrastructure. Les principaux obstacles à l’augmentation des dépenses d’infrastructure (ou à la réalisation des objectifs de dépenses annuels) ont été les problèmes bureaucratiques qui entravent les approbations de projets et d’autres processus impliqués dans le développement de projets à grande échelle", a-t-il déclaré.

Trois lois majeures sont entrées en vigueur le mois dernier, qui visent directement à accélérer l’approbation des projets, à rationaliser les décaissements d’investissement et à favoriser une plus grande participation du secteur privé aux projets d’infrastructure. Ces lois devraient contribuer à accélérer les progrès et à garantir que les objectifs de dépenses soient atteints.

Michael Kokalari a déclaré que plus de 80% des dépenses d’infrastructure prévues cette année seraient consacrées à l’augmentation de la capacité de production et de distribution d’électricité du pays et à l’amélioration de son réseau de transport. D’ici 2030, le Vietnam vise à doubler la longueur totale de son réseau routier, à doubler la capacité de transport des passagers des aéroports et à augmenter de 50% la capacité des ports maritimes du pays.

Le Plan de développement de l’électricité VIII du pays, approuvé en 2023, prévoit une croissance annuelle de la consommation d’électricité de 9% dans un avenir prévisible. Le Vietnam aura besoin de 135 milliards de dollars pour doubler sa capacité de production d’électricité entre 2021 et 2030, la majeure partie de cette croissance devant provenir du GNL (37% de la croissance totale prévue de la capacité), des énergies renouvelables (27%) et du charbon (19%), selon l’économiste en chef chez VinaCapital.

Le rapport souligne également qu’au début de 2025, le gouvernement a annoncé des investissements publics supplémentaires dans de grands projets d’infrastructures liés aux chemins de fer et aux ports afin de rationaliser davantage le transport de marchandises, d’améliorer la mobilité de la main-d’œuvre et de faciliter davantage les entrées d’IDE au Vietnam.

Les lignes ferroviaires Lào Cai - Hanoï - Hai Phong (et deux autres lignes de Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong) relieraient neuf provinces du Vietnam à la province chinoise du Yunnan, permettant une circulation plus efficace des marchandises entre les deux pays. Ce chemin de fer pourrait également faciliter le transit des marchandises vietnamiennes vers l’Europe via la Chine.

Selon le rapport, en ce qui concerne les ports, la récente révision par le gouvernement de son plan de développement des ports maritimes a ajouté le projet de port de Cân Gio, qui pourrait accueillir des navires plus grands, soutenant l’objectif du pays d’augmenter sa capacité portuaire maritime de 50% d’ici 2030.

