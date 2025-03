La Banque d’État vise une croissance du crédit d’environ 16% en 2025

Selon les données de la Banque d’État du Vietnam (State Bank of Vietnam - SBV), le crédit total de l'économie vietnamienne a dépassé les 15,6 quadrillions de dôngs (624 milliards de dollars) en 2024.

>> Ajuster les taux bancaires pour soutenir la croissance

>> Secteur bancaire, un moteur de la croissance

>> Les banques commencent à réduire les taux d'intérêt sur les dépôts

Photo : VNA/CVN

Cela représente une augmentation de plus de 15% par rapport à la fin de l'année 2023, ce qui témoigne d'une croissance significative de l'activité de prêt dans le pays. Les banques commerciales ont joué un rôle essentiel dans l'octroi de crédit, représentant environ 92,6% de l’encours total du crédit.

En 2025, le gouvernement vise une croissance économique d’au moins 8% tout en continuant à stabiliser la macroéconomie, à maîtriser l’inflation et à assurer l’équilibre des grands paramètres économiques. Pour atteindre ces objectifs, le secteur bancaire - y compris les banques commerciales - doit jouer un rôle de premier plan, en devenant un levier pour promouvoir et exploiter les potentiels et les opportunités, créant ainsi un nouvel élan dans le développement national.

Cette année, VietinBank s'attend à ce que sa croissance du crédit soit maintenue à 15-16% par rapport à 2024, tout en veillant à la qualité des créances et à l'efficacité opérationnelle.

Quant à Agribank, son directeur général, Pham Toan Vuong, a déclaré que sa banque continuerait de fournir une gamme complète de produits à ses clients, avec pour objectif d'augmenter l'encours du crédit d'environ 200.000 milliards de dôngs, soit un taux de croissance de 13%.

Au début de l'année 2025, le secteur bancaire vietnamien a affiché une croissance du crédit encourageante. Au 3 février 2025, l’encours du crédit total s'élevait à 15,65 quadrillions de dôngs, soit une augmentation de 0,19% par rapport à la même période de 2024.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, MB (Military Bank) se distingue par des projections de croissance significatives. La banque prévoit d'augmenter l’encours du crédit de 26% en 2025, ce qui devrait le porter à plus d'un quadrillion de dôngs. Cette expansion sera soutenue par une stratégie ciblée, comme l'explique le directeur général de MB, Pham Nhu Anh. Au moins 50% des crédits seront alloués au secteur de la vente au détail, tandis qu'une part importante sera également destinée aux petites et moyennes entreprises (PME).

En 2025, la Banque d'État du Vietnam vise une croissance du crédit d'environ 16%, contribuant ainsi à l'objectif de croissance économique de 8%, a déclaré sa gouverneure, Nguyên Thi Hông. La politique de crédit se concentrera sur les secteurs considérés comme les principaux moteurs de la croissance économique, en privilégiant le crédit à la consommation et le crédit aux petites et moyennes entreprises, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN