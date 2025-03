Plus de 4.100 véhicules Ford Explorer au Vietnam font l'objet d'un rappel

>> Stellantis rappelle 68.000 voitures pour un défaut pouvant provoquer des incendies

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de véhicules fabriqués entre le 17 mai 2010 et le 3 mars 2019 aux États-Unis et importés par la société Ford Vietnam. La période de rappel dure jusqu'au 15 janvier 2030, afin de donner aux propriétaires suffisamment de temps pour faire inspecter et réparer leurs véhicules. Le temps estimé pour l'inspection et la réparation est d'environ 1,5 heure par véhicule, et ces services sont entièrement gratuits.

La société Ford Vietnam recommande que, pour leur sécurité et leurs droits, les clients apportent leur véhicule chez des concessionnaires agréés pour faire réparer ou remplacer gratuitement les panneaux extérieurs des montants A.

Concernant les véhicules Ford Explorer importés au Vietnam mais non par l'intermédiaire de Ford Vietnam et faisant l'objet de ce rappel annoncé par Ford Corporation, la société Ford Vietnam se tient prête à fournir son assistance en cas de besoin.

VNA/CVN