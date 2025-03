Les exportations vietnamiennes aux Philippines restent dynamiques

En 2024, pour la première fois, le volume des échanges commerciaux entre le Vietnam et les Philippines a dépassé les 8 milliards de dollars, avec une contribution significative provenant des exportations de riz qui ont atteint plus de 2,6 milliards de dollars.

Selon l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines, la valeur totale des importations et exportations entre les deux pays a atteint 8,66 milliards de dollars en 2024.

Photo : VNA/CVN

Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 6,19 milliards de dollars, avec un excédent commercial de 3,72 milliards de dollars, supérieur aux prévisions de 3,5 milliards de dollars. Le riz a fortement contribué à cette croissance, avec des exportations dépassant 2,6 milliards de dollars.

Les Philippines représentent un marché prometteur pour de nombreux produits vietnamiens, mais présentent aussi des défis. Les consommateurs philippins préfèrent encore les produits importés des États-Unis, d’Europe, de Corée du Sud ou du Japon, car ils présument que ces produits sont d’une meilleure qualité et d’un design plus attractif.

Aux Philippines, les produits vietnamiens doivent faire face à une concurrence intense, notamment avec les produits chinois et ceux d’autres pays de l’ASEAN, comme l’Indonésie et la Thaïlande.

Selon l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines, grâce à la grande communauté de commerçants chinois aux Philippines, des marchandises bon marché, contrôlées et garanties en termes de qualité par la Chine, ont pénétré profondément ce marché. Cela représente une contrainte pour les produits importés d’autres pays, y compris ceux du Vietnam.

De plus, les Philippines ne sont pas encore prêtes à ouvrir leur marché à certains produits vietnamiens, en particulier les légumes, les tubercules, les fruits frais, la viande fraîche et les fleurs fraîches.

Les processus et procédures complexes d’import-export liés à ces catégories de produits constituent également des obstacles pour les entreprises vietnamiennes souhaitant pénétrer ce marché.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Office du commerce du Vietnam aux Philippines, les exportations vietnamiennes vers les Philippines s’élèvent chaque année à environ 5 à 6 milliards de dollars, représentant une part modeste du total des importations philippines. Les principales importations des Philippines sont les produits électroniques, les téléphones, les minerais, ainsi que divers types d’acier, qui sont également des produits d’exportation clés du Vietnam. Par conséquent, il existe encore de nombreuses opportunités pour explorer davantage le marché philippin.

L’Office du commerce du Vietnam aux Philippines estime qu’en 2025 et dans les années à venir, le riz restera le produit d’exportation clé du Vietnam vers les Philippines. Le café, les noix de cajou, les produits de la mer, les téléphones et les composants électroniques, présentent également de nombreuses perspectives sur ce marché.

Cependant, pour maintenir la dynamique de croissance, l’objectif prioritaire du Vietnam est de conserver sa position de premier exportateur de riz vers les Philippines. Il est essentiel d’accroître les exportations de produits transformés, de biens manufacturés, d’industries de fabrication et de produits technologiques de pointe. Il faut continuer à rechercher des opportunités pour élargir les catégories de produits et augmenter la valeur des exportations de chaque secteur vers les Philippines.

Par conséquent, l’État et les ministères concernés doivent continuer à renforcer les relations commerciales et à ouvrir davantage le marché aux produits des deux pays, en particulier aux produits agricoles et aquatiques comme les fleurs fraîches, les légumes, les tubercules, les fruits frais et les viandes fraîches.

Les entreprises, quant à elles, doivent bâtir la confiance et la réputation auprès des partenaires et des clients, diversifier les modèles de produits et améliorer la qualité. Elles doivent également être proactives et dynamiques dans la promotion des produits à travers des foires et expositions, tant au Vietnam qu’aux Philippines.

NDEL/VNA/CVN