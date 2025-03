Standard Chartered prévoit une hausse de l'inflation au Vietnam

>> Les politiques budgétaires et monétaires aideront à contrôler l'inflation au Vietnam

La banque estime que l'inflation augmentera à 3,8% en glissement annuel en février, contre 3,6% en janvier 2025. Cela marquerait le septième mois consécutif d'inflation restant inférieure à 4,0% en glissement annuel.

Cependant, les économistes de Standard Chartered prévoient que le récent renversement à la hausse depuis décembre se poursuivra en février ; toute modération ne serait que temporaire. Les facteurs liés à la demande pourraient contribuer à une nouvelle pression inflationniste dans un avenir proche.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien a relevé son objectif de croissance pour 2025 à au moins 8% (contre 6,5-7%), avec une prévision d’inflation plus élevée de 4,5-5,0% pour créer une marge de manœuvre pour la politique monétaire.

Les perspectives de croissance plus fortes pourraient aider à maintenir les taux d’intérêt bas à court terme. Cependant, Standard Chartered s’attend à ce que la Banque d’État du Vietnam (BEV) augmente les taux d’intérêt de 50 pb au deuxième trimestre 2025 en réponse à la hausse de l’inflation.

La croissance des ventes au détail devrait ralentir à 8,2% en glissement annuel en février, contre 9,5% en janvier, selon les économistes de Standard Chartered.

Dans le même temps, la croissance des exportations pourrait atteindre 23,2% en glissement annuel, soutenue par une base faible et des améliorations continues des exportations d’électronique. Les importations et la production industrielle devraient augmenter respectivement de 24,0 et 6,2% en glissement annuel. Cependant, l’excédent commercial mensuel du Vietnam pourrait se réduire à 1,5 milliard USD, contre 3 milliards de dollars.

Tim Leelahaphan, économiste senior pour la Thaïlande et le Vietnam à la Banque Standard Chartered, a déclaré : "Nous restons prudents quant aux perspectives économiques à court terme, car les indicateurs macroéconomiques de janvier ont montré une modération des données intérieures et extérieures".

"Les incertitudes entourant les politiques commerciales américaines présentent également des risques potentiels, compte tenu de l'important excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis. En réponse, le Vietnam a indiqué sa volonté d'importer davantage de produits agricoles américains".

VNA/CVN