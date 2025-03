Binh Dinh, centre majeur de l’industrie du bois, poursuit son développement

La province de Binh Dinh, située au Centre, est actuellement l'un des quatre plus grands centres de transformation du bois au Vietnam et est connue comme la "capitale de l'industrie du bois" du pays. C’est également l'un des principaux centres de développement de pôles industriels pour la transformation du bois et les produits forestiers.

>> L'industrie nationale du bois et du meuble affirme sa capacité d'autosuffisance

>> Développer durablement les capacités endogènes dans l'industrie du bois

>> Salon international des produits en bois et articles artisanaux VIFA EXPO 2025

L'industrie du bois de Binh Dinh affirme progressivement sa position sur le marché international avec des progrès significatifs dans les exportations.

Photo : VNA/CVN

En 2024, la valeur de ses exportations a atteint près de 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à 2023, représentant environ 62% du chiffre d'affaires total des exportations de la province. La province a attiré 31 projets d'investissement d'un capital total d'environ 3.379 milliards de dôngs (132,2 millions de dollars), portant le nombre total d'entreprises de transformation du bois à plus de 370, créant des emplois pour plus de 30.000 travailleurs locaux.

Selon le président de l'Association du bois et des produits forestiers de Binh Dinh, Lê Minh Thiên, au cours des dernières années, Binh Dinh a attiré de nombreux grands projets d'investissement dans le secteur de la transformation du bois, formant des parcs industriels concentrés dotés d'infrastructures modernes et d'équipements de pointe. Actuellement, l'industrie du bois de Binh Dinh répond non seulement à la demande intérieure, mais également aux exportations vers de nombreux marchés majeurs dans le monde, tels que les États-Unis, l'UE, le Japon, la République de Corée, etc.

En 2025, l'industrie du bois de Binh Dinh vise à réaliser une augmentation du chiffre d'affaires à l'exportation de 7 à 10% par rapport à 2024, atteignant environ 1,2 milliard de dollars, dans le but de développer une industrie de transformation du bois durable et efficace. Son objectif est d’atteindre 2 milliards de dollars et de contribuer à l’objectif de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation nationale du bois au cours de la période 2021-2030. Cependant, l'industrie du bois de Binh Dinh continue de faire face à de nombreux défis majeurs en 2025, notamment en termes de commandes et de clients en raison des tensions géopolitiques qui ont provoqué des fluctuations majeures dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Photo : VNA/CVN

En outre, les grands marchés tels que les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni sont également confrontés à des défis économiques majeurs, en raison de politiques monétaires strictes et de taux d’intérêt élevés qui ont réduit le pouvoir d’achat des consommateurs.

De nouvelles réglementations, telles que l’EUDR (Règlement de l’UE sur la déforestation), le CBAM (Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières) et le Lacey Act (États-Unis), qui imposent des exigences strictes sur l’origine et la durabilité des matériaux en bois, rendent également difficile l’accès des entreprises du bois aux marchés d’exportation.

Selon l'Association du bois et des produits forestiers de Binh Dinh, la province compte actuellement près de 10.000 ha de grandes forêts de bois. La superficie forestière certifiée par le Certificat de gestion forestière durable (FSC) est de près de 15.000 ha, dont la superficie des grandes plantations forestières est de plus de 7.600 ha. On s'attend à ce que d'ici 2030, la superficie des plantations forestières concentrées de grandes forêts va atteindre plus de 50.000 ha, avec un taux de production moyen dépassant les 60%.

VNA/CVN