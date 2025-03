Le Vietnam réaffirme son engagement envers les investisseurs européens

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, qui a présidé le 2 mars à Hanoï une rencontre avec des représentants des entreprises européennes, a réaffirmé l’engagement du Vietnam à garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers, tout en leur offrant un environnement stable et propice au développement.

Mettant en avant la position géopolitique stratégique du Vietnam, Pham Minh Chinh a souligné le potentiel considérable de coopération entre les deux parties. Il a encouragé les entreprises européennes déjà implantées dans le pays à élargir leurs activités et à soutenir l’intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le chef du gouvernement a également appelé à une coopération renforcée dans des secteurs stratégiques tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, ainsi que le développement de centres financiers et médicaux. Il a insisté sur la nécessité de favoriser le transfert de technologies avancées et d’investissements de haute qualité vers le Vietnam.

Assurant que le Vietnam reste un environnement attractif pour les investisseurs, Pham Minh Chinh a rappelé les engagements de son cabinet, notamment la reconnaissance du rôle central du secteur à capitaux étrangers dans l’économie nationale, le respect des droits des investisseurs conformément à la loi et la garantie d’une stabilité politique et institutionnelle.

Les représentants des entreprises européennes ont, de leur côté, salué l’amélioration continue du climat des affaires au Vietnam et ont exprimé leur volonté d’accroître leurs investissements, en particulier dans les énergies renouvelables, l’industrie des semi-conducteurs, la haute technologie, l’aviation.

Le Vietnam vise une croissance de 8% ou plus en 2025, créant ainsi une dynamique de croissance à deux chiffres dans les années suivantes, de sorte qu'en 2045, il sera un pays développé à revenu élevé.

Actuellement, les investissements de l’UE au Vietnam atteignent plus de 30,4 milliards de dollars, se classant au 6e rang parmi les plus grands investisseurs d’IDE au Vietnam. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint 68,5 milliards de dollars en 2024.

Avec la signature de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA), les entreprises de l'UE ont augmenté leurs investissements et contribué au développement du Vietnam. En particulier, grâce au programme de partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), l’UE aide le Vietnam à atteindre zéro émission nette en 2050.

Alors que 75% des entreprises européennes interrogées recommandent de choisir le Vietnam comme destination d’investissement, les entreprises européennes croient au potentiel d'investissement du Vietnam et affirment qu'elles sont prêtes à coopérer étroitement avec le gouvernement, les ministères et les secteurs vietnamiens, non seulement pour continuer à faire des affaires au Vietnam à long terme, mais aussi pour attirer davantage d'investisseurs au Vietnam.

Les entreprises européennes ont également proposé au Vietnam de mette en œuvre correctement les contenus de l’EVFTA ; de résoudre les problèmes plus rapidement ; de réduire les procédures administratives ; de simplifier les exigences en matière de permis de travail…

Exprimant son soutien et sa volonté de rejoindre le Vietnam dans la réalisation de l'objectif de devenir un pays développé en 2045, la partie européenne a déclaré que le Vietnam devrait promouvoir son pays plus efficacement pour attirer les touristes et les investissements ; continuer à améliorer la compétitivité, la marque nationale...

