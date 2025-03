Le PM crée des équipes d'inspection pour accélérer les projets autoroutiers clés

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a signé le 1 er mars des décisions pour établir sept équipes d'inspection afin d'examiner et d'éliminer les difficultés et obstacles rencontrés dans les projets clés du secteur des transports, dont l'achèvement est prévu pour 2025, avec l'objectif d'atteindre 3.000 km d'autoroutes.

Photo : VNA/CVN

Ces équipes sont chargées de suivre de près l'évolution des chantiers, en s'assurant que les travaux sont réalisés conformément aux plans et aux échéanciers prévus, de garantir la qualité des projets et d'identifier les éventuels points de blocage pouvant les ralentir considérablement afin qu'ils soient achevés d'ici 2025 et ce dans le but d'atteindre l'objectif de 3.000 km d'autoroutes.

Les projets concernés comprennent notamment les autoroutes Hoa Liên - Tuy Loan, Quang Ngai - Hoài Nhon, Hoài Nhon - Quy Nhon, Quy Nhon - Chi Thanh, Bai Vot - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vung Ang, Vung Ang - Bung, Bung - Van Ninh, Van Ninh - Cam Lô, Chi Thanh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, les projets composants 1 et 3 du projet de l’autoroute Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt, Cân Tho - Hâu Giang, Hâu Giang - Cà Mau, Cao Lanh - Lô Te, Lô Te - Rach Soi, Cao Lanh - An Huu, Tuyên Quang - Hà Giang (tronçon traversant la province de Tuyên Quang), Dông Dang - Trà Linh, Huu Nghi - Chi Lang, Bên Luc - Long Thành, les projets composants 1, 2 et 3 du projet de l’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu, ainsi que le projet de la rocade N°3 de Hô Chi Minh-Ville.

Le chef du gouvernement a demandé aux équipes de lui soumettre les résultats de l’inspection avant le 15 mars 2025.

VNA/CVN