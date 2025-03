Les baisses de taux mettent sous pression les marges des banques

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh félicite le secteur bancaire

>> Les banques commencent à réduire les taux d'intérêt sur les dépôts

Plusieurs banques ont rapidement abaissé les taux d’intérêt sur les dépôts la semaine dernière, ouvrant la voie à des réductions des taux de prêt dans un avenir proche pour soutenir les entreprises et alimenter la reprise.

Photo : VNA/CVN

Bien que cela semble bénéfique pour l’économie dans son ensemble, les effets d’entraînement de la politique sur la liquidité et la capitalisation des banques deviennent de plus en plus évidents.

Depuis le début de 2025, de nombreuses banques ont augmenté les taux d’intérêt sur les dépôts pour attirer les fonds inutilisés dans un contexte de tensions sur les liquidités et de demande croissante de capitaux. Cette concurrence des taux affecte à la fois les dépôts et les prêts, ajoutant une pression sur les entreprises et l’économie.

En réponse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné à la Banque d’État du Vietnam (BEV) d’inspecter les banques qui ont récemment augmenté les taux de dépôt et de surveiller de près les politiques de taux d’intérêt dans les institutions financières.

Le 25 février, la banque centrale a tenu une réunion avec les établissements de crédit pour discuter des stratégies de stabilisation des taux d’intérêt des dépôts.

En conséquence, des banques telles qu’Eximbank, BVBank, KienlongBank, la Banque maritime du Vietnam (MSB) et VietBank ont annoncé de nouveaux barèmes de taux d’intérêt des dépôts, la plus forte réduction atteignant jusqu’à 0,7% par an.

En particulier, les taux d’intérêt de plusieurs dépôts sont officiellement tombés en dessous de 6% par an.

Selon les experts, cela laisse peu de place à de nouvelles baisses des taux d’intérêt et a suscité des inquiétudes quant à la liquidité, en particulier parmi les petites institutions.

Ivan Tan, directeur des notations des institutions financières chez S&P Global Ratings, a déclaré que les effets d’entraînement de la politique sur la liquidité et la capitalisation des banques deviennent de plus en plus évidents.

Les banques vietnamiennes connaissent une croissance rapide, avec des taux de croissance annuels oscillant autour de 15%-16%. Mais cette expansion rapide s’accompagne d’une limite : les faibles niveaux de capitalisation, a-t-il indiqué.

"Lorsque les banques connaissent une croissance rapide, elles ont besoin de réserves de capital substantielles pour soutenir cette croissance, principalement issues des bénéfices non distribués", a-t-il ajouté.

"En réduisant les taux d’intérêt, les banques risquent de voir leurs marges nettes d’intérêt diminuer, ce qui comprime les bénéfices et limite leur capacité à consolider leurs fonds propres."

Cette dynamique crée un dilemme cyclique. La croissance rapide de l’économie exige un système bancaire tout aussi robuste pour fournir du crédit. Cependant, alors que les banques luttent pour maintenir leur rentabilité dans un contexte de taux d’intérêt bas, leur capacité à répondre à cette demande de crédit s’affaiblit.

À long terme, cela pourrait limiter l’offre de crédit, freinant par inadvertance la croissance économique que la politique cherche à stimuler.

Parallèlement, le professeur associé-Docteur Nguyên Huu Huân de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville a estimé que l’impact des réductions des taux d’intérêt serait limité et que la BEV avait mis en œuvre des mesures pour assurer la liquidité.

Analysant les tendances récentes du marché monétaire, il a déclaré que la principale raison de la hausse des taux d’intérêt sur les dépôts était principalement due aux pressions sur le taux de change.

Les fluctuations du taux de change ont incité la banque centrale à effectuer des retraits nets par le biais d’opérations d’open market (OMO), ce qui a créé une pression sur la liquidité des banques.

En outre, comme la demande de prêts des particuliers et des entreprises a augmenté, les banques ont été obligées d’augmenter les taux d’intérêt pour attirer les dépôts.

Cependant, le plafonnement des taux d’intérêt sur les dépôts imposés aux banques aurait un impact sur leur marge nette d’intérêt (MNI), qui représente la différence en pourcentage entre les revenus d’intérêts et les dépenses d’intérêts.

Par conséquent, les banques devraient sacrifier une partie de leurs bénéfices en réponse aux directives des autorités monétaires, a déclaré Nguyên Huu Huân à dantri.com.vn.

Photo : VNA/CVN

Alors que le MNI des banques avait diminué par rapport aux périodes précédentes, leurs bénéfices ont continué de croître. Cette augmentation était en grande partie attribuée à l’optimisation des coûts opérationnels, car la transformation numérique du secteur bancaire avait considérablement réduit les dépenses de personnel et d’exploitation.

Huân a souligné que, les banques étant des entités axées sur le profit, il serait difficile de s’attendre à ce qu’elles réduisent leurs bénéfices pour aider les entreprises.

Nguyên Anh Quân, analyste et responsable des notations du secteur financier chez FiinRatings, a estimé que les récentes pressions sur les taux de change ont influencé les niveaux des taux d’intérêt.

Dans un avenir proche, le gouvernement pourrait donner la priorité à des mesures telles que l’augmentation des réserves de change et l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) pour stabiliser le taux de change plutôt qu’à une augmentation significative des taux d’intérêt sur les dépôts, a-t-il déclaré.

Cette stratégie pourrait avoir un impact sur la rentabilité du secteur bancaire, mais elle permettrait également de maintenir des taux de prêt relativement bas pour stimuler la croissance du crédit. Il a prévu que les taux d’intérêt sur les dépôts seraient maintenus à des niveaux modérés, ce qui permettrait au MNI des banques de rester stable plutôt que de continuer à baisser dans la période à venir.

Le secteur bancaire est actuellement le plus rentable de l’économie vietnamienne, selon Nguyên Huu Huân. Sur le marché boursier, les banques représentent la plus grande part de la capitalisation boursière, ce qui souligne leur concentration et leur rôle importants.

Cette domination découle du contrôle du système bancaire sur le marché des capitaux. Les entreprises ont peu d’options au-delà des prêts bancaires, car le marché des obligations d’entreprises reste atone, les banques détenant environ 80% des obligations en circulation.

Il a plaidé en faveur d’une stratégie à long terme pour développer le marché des capitaux et établir des canaux de financement alternatifs, ce qui réduirait la dépendance vis-à-vis des banques et réduirait l’écart entre les taux de dépôt et de prêt.

VNS/VNA/CVN