Le chantier, une première au Vietnam, s'inscrit parmi les projets stratégiques d'EVN visant à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition vers une économie durable.

Photo : VNA/CVN

La centrale hydroélectrique à accumulation par pompage fonctionnera comme une gigantesque "batterie", permettant de stocker l'énergie renouvelable. Son mécanisme repose sur l’accumulation de l’électricité en période creuse pour la redistribuer lors des pics de consommation. La mise en service de la première turbine est prévue en décembre 2029, suivie d’une pleine exploitation d’ici 2031.

Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire de Ninh Thuân, a précisé que la centrale aura une capacité totale de 1.200 MW, avec quatre groupes turbines-pompes de 300 MW chacun.

"Ce projet jouera un rôle clé dans le développement économique de la province en 2025 et au-delà. Il s'inscrit dans notre objectif de croissance de 13,5%. Ce projet est étroitement lié à celui de construction de centrales nucléaires de Ninh Thuân, favorisant la régulation du système et une utilisation optimisée des ressources électriques", a-t-il déclaré.

Le système repose sur deux réservoirs situés à différentes altitudes. En période de faible demande, l'électricité excédentaire est utilisée pour pomper l'eau vers le réservoir supérieur. Lors des pics de consommation, l'eau est relâchée vers le réservoir inférieur, générant ainsi de l'électricité. Ce dispositif permet de stabiliser l’approvisionnement énergétique national. Nguyên Anh Tuân, directeur général d’EVN, a assuré que le projet sera mené avec rigueur.

"Nous collaborerons étroitement avec les maîtres d’œuvre et consultants pour garantir la qualité, la sécurité et le respect de l’environnement, notamment des délais. Il exige également que les maîtres d’œuvre mobilisent rapidement une main-d’œuvre suffisante, disposent des équipements nécessaires et préparent des ressources financières adéquates pour mener à bien les travaux conformément au calendrier établi", a-t-il déclaré.

La centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Bac Ai figure dans le Plan national de développement électrique pour 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050. Son coût s’élève à environ 21.100 milliards de dôngs (880 millions de dollars). Avec une capacité de 1.200 MW, cette infrastructure jouera un rôle déterminant dans la modernisation du réseau énergétique vietnamien et l’essor des énergies renouvelables.

VOV/VNA/CVN