Directive du PM sur les tâches et solutions pour la croissance économique en 2025

Le chef du gouvernement a signé le 1 er mars une Directive énonçant les tâches et solutions clés destinées à dynamiser la croissance économique et à accélérer le décaissement des investissements publics.

Photo : VNA/CVN

Le 1er mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la Directive n° 05/CT-TTg énonce les tâches et solutions clés et innovantes destinées à dynamiser la croissance économique et à accélérer le décaissement des investissements publics, avec l'objectif ambitieux d'atteindre un taux de croissance d'au moins 8% en 2025.

La directive reconnaît que cet objectif représente un défi significatif, mais souligne qu'il est impératif de le relever avec détermination, pour établir les fondations d'une croissance à deux chiffres dans les années à venir

Tâches et solutions

La directive propose un ensemble de mesures clés et innovantes. Parmi celles-ci, on note l'impératif de mettre en œuvre de manière rigoureuse, coordonnée et efficace les Résolutions et Conclusions émanant du Comité central, du Politburo, de l'Assemblée nationale et du gouvernement.

Le ministère des Finances doit poursuivre l'étude et à soumettre des propositions de politiques d'exonération, de réduction et de report des échéances de paiement des impôts, taxes, redevances et loyers fonciers... L'objectif est de fournir un soutien tangible à la population et aux entreprises, tout en stimulant les activités de production, le commerce, le tourisme et la consommation intérieure pour l'année 2025. Un rapport détaillé de ces propositions devra être présenté aux autorités compétentes avant le 15 mars 2025.

Parallèlement, la Banque d'État du Vietnam est chargée de mener une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace. Cette politique devra être étroitement coordonnée avec une politique budgétaire expansionniste ciblée et appropriée, ainsi qu'avec d'autres politiques macroéconomiques.

Photo : VNA/CVN

Les parties concernées devront étudier et élaborer rapidement des mécanismes encourageant l’investissement, l’expansion des capacités de production de matières premières et la participation à des projets ferroviaires, d’énergies renouvelables et d’éolien offshore...

Renforcement des institutions et cadres juridiques

Les ministères, agences et autorités locales doivent se concentrer sur l’examen et l’amélioration des réglementations devenues obsolètes.

Le ministère des Finances, en collaboration avec la Banque d’État, devra soumettre au gouvernement, en mars 2025, un cadre juridique visant à encadrer et à promouvoir le développement sain et efficace des actifs numériques et des monnaies numériques.

Accélérer le décaissement des investissements publics

Les ministères, agences et autorités locales doivent accélérer le décaissement des investissements publics, avec pour objectif d’atteindre au moins 95% du plan alloué par le Premier ministre pour l’année 2025.

Promotion des exportations et du développement durable

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, en étroite collaboration avec les ministères et organismes compétents, est chargé de renforcer l'accompagnement des entreprises pour une mise en œuvre optimale des engagements découlant des 17 accords de libre-échange (ALE) déjà signés.

De plus, il doit accélérer les négociations et formuler des propositions pour la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec des partenaires tels que le Moyen-Orient, la Suisse, la Norvège, la Finlande, l’Inde et le Brésil...

En parallèle, les ministères et les autorités locales sont appelés à déployer des mesures spécifiques pour promouvoir le développement culturel, renforcer la sécurité sociale, intensifier la lutte contre la pauvreté et préserver l’environnement....

VNA/CVN