Le PM exhorte les entreprises publiques à contribuer davantage à la croissance du pays

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence tenue le 27 février à Hanoi entre les membres permanents du Cabinet et les dirigeants des entreprises publiques sur les mesures à prendre pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres, Pham Minh Chinh a salué les contributions importantes des entreprises à la stabilisation de la macroéconomie, à la stimulation de la croissance et à la garantie d'équilibres économiques majeurs au cours de la période écoulée, ainsi qu'au budget de l'État.

Cependant, il a noté que ces réalisations sont principalement portées par une poignée de grandes entreprises, la majorité des autres sous-performant toujours dans la production et les opérations commerciales, ne répondant pas aux attentes et ne parvenant pas à propulser de manière significative la croissance économique du pays.

Il faut donc changer de mentalité et d’approche, en adéquation avec la réalité, a souligné Pham Minh Chinh, ajoutant que la force publique doit être optimisée, tandis que les institutions et les lois doivent être revues, complétées et perfectionnées pour servir de catalyseur au développement national.

Les efforts doivent se concentrer sur la diversification des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement, ainsi que sur l’approfondissement de la participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales ; l’application de nouvelles sciences et technologies pour stimuler la productivité du travail et réduire l’utilisation des ressources, ainsi que la modernisation de la gouvernance avec des approches intelligentes.

Le Premier ministre a demandé aux organismes publics de prendre en compte les retours d’expérience pour relever les défis pratiques auxquels sont confrontées les entreprises.

Il a demandé aux entreprises, en particulier aux entreprises publiques, de mettre en œuvre six initiatives pionnières dans les domaines de l’innovation, de la transformation numérique et du développement et de l’application de la science et de la technologie ; de contribuer de manière plus positive et plus efficace aux trois percées stratégiques que sont les institutions, les infrastructures et les ressources humaines ; et d’accélérer et de réaliser des percées pour contribuer concrètement à la croissance et au développement inclusifs, complets et durables du pays.

Pham Minh Chinh a également souligné l'importance d'être pionnier dans le développement de l'économie numérique, de l'économie verte, de l'économie circulaire, de l'économie du partage, de l'économie de la connaissance et de l'économie créative ; dans la garantie du bien-être social, notamment en supprimant les logements temporaires et délabrés et en construisant des logements sociaux pour les travailleurs ; et dans la création de biens à haute valeur ajoutée, en rejoignant les chaînes de valeur, d'approvisionnement et de production mondiales, en se développant aux niveaux régional et international pour renforcer la compétitivité nationale et l'image de marque.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également demandé la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW sur la restructuration et la rationalisation de l'appareil organisationnel, et le renforcement de l'efficacité et de l'efficience de la gestion de l'État, ainsi que davantage d'efforts pour réduire les coûts afin de stimuler la productivité du travail et de baisser les prix des produits.

Selon le ministère des Finances, en 2023, le Vietnam comptait 671 entreprises publiques, dont 473 entièrement détenues par l’État et 198 avec une participation majoritaire de l’État. Le total des actifs de ces entreprises atteignait près de 3.900.000 milliards de dôngs, avec un chiffre d’affaires de plus de 2.600.000 milliards de dôngs, un bénéfice avant impôt de 211.000 milliards de dôngs et une contribution budgétaire dépassant 365.000 milliards de dôngs.

Les entreprises publiques jouent un rôle central et dominant dans plusieurs secteurs clés tels que la sécurité énergétique, l'approvisionnement alimentaire, les télécommunications, le pétrole et la finance.

Conscientes de la nécessité de s'adapter aux défis contemporains, elles ont intensifié leurs initiatives de restructuration au cours des dernières années, dans le but d'optimiser leur efficacité et de renforcer leur compétitivité

VNA/CVN