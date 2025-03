Ouverture de la conférence internationale sur les perspectives du poivre et des épices

La conférence internationale sur les perspectives du poivre et des épices du Vietnam en 2025 (VIPO 2025) a débuté le 3 mars à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement vise à promouvoir le développement de l’industrie et à sonder les opportunités de coopération pour les entreprises vietnamiennes exportatrices d’épices.

Le directeur adjoint du Département de la production végétale et de la protection des plantes du ministère de l'Agriculture et de l'environnement, Nguyên Quy Duong, a indiqué que le chiffre d’affaires des exportations de poivre du Vietnam avait atteint 1,32 milliard de dollars en 2024.

Outre le poivre, le Vietnam est également un pays producteur et exportateur de nombreuses autres épices : près de 200.000 ha de canneliers, soit environ 20% de la superficie mondiale de la cannelle ; 55.000 ha d’anis étoilé, deuxième producteur mondial après la Chine ; ainsi que du gingembre, du curcuma et de la citronnelle. Ces épices ne servent pas seulement à la consommation locale, mais sont aussi exportées vers de nombreux marchés à travers le monde.

Selon Nguyên Quy Duong, les exportations vietnamiennes d'épices ont encore un grand potentiel de croissance, notamment dans le contexte d'une forte augmentation de la demande mondiale d'épices naturelles et biologiques, ouvrant de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes.

Selon Hoàng Thi Liên, présidente de l'Association du poivre et des épices du Vietnam (VPSA), l'industrie vietnamienne du poivre et des épices continue d'affirmer sa position importante sur le marché international avec des résultats d'exportation impressionnants. En ce qui concerne le poivre, le Vietnam maintient sa position de premier pays producteur et exportateur mondial, représentant environ 40% de la production mondiale totale et près de 55% du chiffre d'affaires total à l'exportation.

Cependant, ces dernières années, le poivre vietnamien, et le poivre mondial en général, ont connu de nombreuses fluctuations majeures dues au changement climatique, aux conflits politiques, aux guerres commerciales, etc. Ces fluctuations apportent à la fois des opportunités et des risques importants, exigeant que la chaîne d'approvisionnement de l'industrie adopte une stratégie de gestion des risques solide pour minimiser les pertes.

Dans ce contexte, le VIPO 2025 rassemble plus de 300 délégués, dont des experts de premier plan, des entreprises manufacturières et exportatrices nationales et internationales, des agriculteurs des provinces, ainsi que des représentants des autorités locales, pour discuter des questions importantes du secteur.

La conférence VIPO 2025 se poursuit jusqu'au 5 mars, avec de nombreuses séances de discussion axées sur deux thèmes principaux : le développement durable et la gestion des risques. En parallèle, les entreprises vietnamiennes exposent et présentent des produits à base de poivre et d’épices aux visiteurs afin de promouvoir les opportunités commerciales à venir.

