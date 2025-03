Un océan des énergies renouvelables pour l’avenir du Vietnam

L’énergie des vagues, tout comme l’énergie éolienne et solaire, est une source d’énergie renouvelable, sans émission de gaz à effet de serre et offrant un potentiel d’utilisation durable.

L’énergie des vagues présente un potentiel considérable pour fournir une partie de l’énergie propre au monde, en particulier pour les pays dotés de longues côtes. Le Vietnam fait partie de ces pays, avec plus de 3.260 km de littoral, s’étendant du nord au sud, et une zone économique exclusive de 200 milles marins (sans compter le littoral des îles), se classant au 27e rang sur 157 pays côtiers, îles et territoires dans le monde.

Photo : VNA/CVN

L’énergie des vagues est une forme d’énergie renouvelable produite par le mouvement des vagues. Lorsque les vagues se déplacent à la surface de l’eau, elles transportent une grande quantité d’énergie, qui peut être captée et convertie en électricité grâce à diverses technologies. Une caractéristique remarquable est que cette énergie marine est inépuisable : une source d’énergie propre encore peu exploitée, mais qui pourrait réduire notre dépendance aux combustibles fossiles à l’avenir. En fait, l’énergie des vagues est souvent plus fiable et présente des avantages par rapport à l’énergie solaire et éolienne.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que le secteur de l’énergie océanique atteindra plus de 300 gigawatts d’ici 2050. De nombreux pays commencent déjà à explorer et à tester cette ressource énergétique prometteuse. L’Europe et certaines autres régions encouragent le développement de l’énergie des vagues par des politiques et des soutiens financiers.

L’Australie, entourée par l’océan, est l’un des pionniers dans l’expérimentation de l’exploitation de cette ressource, grâce à son long littoral et à ses vagues puissantes. Le jeune secteur de l’énergie des vagues devient progressivement une partie essentielle de l’objectif de transition énergétique renouvelable de ce pays, pouvant potentiellement jouer un rôle clé sur la voie vers l’objectif de zéro émission nette.

Le rapport sur l’énergie des vagues en Australie, présenté lors de la Conférence internationale sur l’énergie océanique 2024 à Melbourne, en Australie, souligne que, outre son potentiel naturel, le pays dispose d’une expertise de classe mondiale en recherche, innovation et développement technologique, ainsi que d’une main-d’œuvre qualifiée, prête à accélérer l’industrie de l’énergie des vagues. Le professeur Hugh Wolgamot, directeur du projet Blue Economy CRC de l’Université de Western Australia, a déclaré vouloir "placer l’énergie des vagues au premier plan du débat sur la transition énergétique en démontrant son potentiel exceptionnel en Australie".

Appelant à "agir maintenant" pour atteindre l’objectif de zéro émission nette, l’Australie fait cependant face à des défis liés aux politiques, aux technologies et aux coûts. Ainsi, bien que dotée d’un potentiel exceptionnel, l’industrie australienne de l’énergie des vagues reste en phase exploratoire, concentrée sur le développement d’appareils de récolte d’énergie, tels que des chambres de conversion installées le long des côtes.

Le projet "Carnegie Clean Energy", sur la côte ouest de l’Australie, est en tête de file avec une technologie capable de produire environ 240 kW par module expérimental, avec une capacité potentielle de 10 MW ou plus dans les phases ultérieures. D’autres régions prometteuses comme la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Méridionale et la Tasmanie poursuivent aussi des recherches et essais pour exploiter cette source d’énergie verte et infinie.

Photo : carnegiece.com/CVN

Le Vietnam possède une source infinie

d’énergie propre provenant de l’océan

La technologie d’exploitation de l’énergie des vagues utilise généralement des dispositifs de formes et de tailles variées, placés sur le littoral ou en mer, exploitant le mouvement des vagues pour produire de l’électricité.

Certaines technologies notables sont déjà utilisées pour capter l’énergie des vagues, telles que Pelamis (un système de bouées flottantes reliées entre elles, placé dans l’eau et se déplaçant au gré des vagues), Oyster (un dispositif de captage de l’énergie des vagues proche du rivage, fonctionnant comme une pompe à piston) : Wave Energy Converter - WEC (un terme générique désignant les dispositifs conçus pour convertir l’énergie des vagues en électricité).

L’avantage remarquable de l’énergie des vagues réside dans le fait qu’il s’agit d’une source d’énergie renouvelable, non polluante. Par rapport à l’énergie éolienne et solaire, l’énergie des vagues peut produire de l’électricité de manière plus stable, car les vagues sont plus régulières et puissantes, en particulier dans les zones proches des côtes.

Les projets d’énergie des vagues peuvent être déployés à proximité des zones de consommation offshore, comme les archipels, réduisant ainsi les coûts de transport et de distribution de l’électricité.

Cependant, la technologie d’exploitation des vagues reste coûteuse, tant en termes d’investissement initial que de maintenance. La conception et la construction des systèmes dans des environnements marins hostiles nécessitent des technologies avancées et des calculs précis pour garantir leur durabilité et leur efficacité.

Le Vietnam dispose de conditions favorables pour développer ces projets d’énergie propre et inépuisable. Grâce à ses caractéristiques géographiques et conditions naturelles, le littoral vietnamien est non seulement long mais aussi varié, avec de nombreuses régions où les vagues sont fortes et régulières, telles que Quang Ngai, Phu Yên, Binh Thuân et les provinces du Sud.

Photo : VNA/CVN

Avec la croissance rapide de l’économie et de la population, le Vietnam fait face à une demande énergétique croissante. Par ailleurs, l’utilisation des énergies fossiles pose des problèmes de pollution et de développement durable. Par conséquent, les sources d’énergie renouvelable, vertes et propres telles que l’énergie éolienne, solaire et des vagues sont appelées à jouer un grand rôle dans la structure énergétique national dans l’avenir.

Étant donné que les conditions climatiques au Vietnam peuvent être instables selon les saisons, l’énergie des vagues pourrait se combiner efficacement avec l’énergie éolienne et solaire pour créer un système énergétique renouvelable stable et diversifié.

Le 11 février 2020, le Vietnam a adopté la Résolution N°55-NQ/TW sur l’orientation stratégique du développement énergétique national jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, reflétant la détermination du gouvernement à assurer la sécurité énergétique nationale et à fournir une énergie stable pour le développement socio-économique. La résolution souligne également la nécessité de mettre en place des mécanismes et des politiques novateurs pour encourager et accélérer le développement des énergies renouvelables afin de remplacer au maximum les énergies fossiles.

On peut affirmer que le Vietnam dispose des "conditions nécessaires" avec un potentiel énorme pour exploiter et développer l’industrie de l’énergie des vagues. Cependant, les "conditions suffisantes" pour faire décoller cette industrie nécessitent des investissements conséquents en recherche, expérimentation et déploiement technologique, car cette énergie pourrait bien être la prochaine vague d’innovation renouvelable et un pilier essentiel de la stratégie énergétique du Vietnam dans les années à venir.

NDEL/VNA/CVN