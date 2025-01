Long An : raccordement d’un pont sur la rivière Vàm Co Dông

Le 5 janvier, le Comité populaire de la province de Long An (Sud) a organisé une cérémonie marquant le raccordement du pont Vàm Co Dông et la mise en chantier de la route provinciale DT.822B.

Photo : VNA/CVN

Le pont Vàm Co Dông, qui enjambe la rivière éponyme, fait une longueur totale de près de 536 m. Il représente un investissement de plus de 322 milliards de dôngs. Les travaux ont commencé en avril 2023.

Selon les prévisions, l'ensemble du pont principal sera achevé autour du 30 avril 2025.

La route provinciale DT.822B, d’une longueur d'environ 11,4 km, reliera le poste frontalier national de My Quy Tay aux provinces de l'Est et du Sud-Ouest via la route Hô Chi Minh, la nationale N2 et le réseau routier provincial, selon Nguyên Minh Lâm, vice-président du Comité populaire provincial de Long An.

La première phase du projet représente un investissement total de près de 920 milliards de dôngs.

