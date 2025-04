Binh Duong s’oriente vers le développement rapide et durable

50 ans de libération du Sud et de réunification nationale

Binh Duong a enregistré, ces 50 dernières années, une transformation remarquable, passant de région marquée par la guerre en centre industriel urbain et moderne du Sud en particulier et du pays plus globalement.

De sa fermeté dans la résistance aux avancées fulgurantes de la période du Renouveau, Binh Duong n'a cessé d'affirmer sa position dans un esprit d’"oser penser, oser faire" et une aspiration à percer, à améliorer la qualité de la croissance, à viser un modèle de développement durable, continuant à affirmer sa position de locomotive économique du pays.

Les zones industrielles se multiplient, les villes modernes se forment, transformant une région purement agricole en l'une des localités au développement industriel le plus dynamique du Vietnam.

Le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, a affirmé que la promotion des traditions révolutionnaires, de l'unité et de l'esprit "oser penser, oser faire" sont des marques distinctives de la direction de Binh Duong.

Dès les premiers jours du Renouveau, la province a hardiment choisi sa propre voie, réformant et attirant activement les investissements, développant méthodiquement ses infrastructures. La génération actuelle de dirigeants a hérité de cet esprit, n'hésitant pas à innover, à agir avec détermination, créant une motivation pour que Binh Duong perce avec force, devenant l'une des localités au développement le plus dynamique du pays.

Au cours des 50 dernières années, la province a connu une croissance économique impressionnante. Si, en 1997, la province ne contribuait que pour 1,25% au PIB national, la taille de son économie atteint aujourd'hui 23 milliards de dollars, soit environ 4,83% du PIB national.

Le PIBR par habitant dépasse 195 millions de dôngs, l'industrie et les services représentant une part de plus en plus importante, plaçant Binh Duong dans le groupe des cinq localités ayant les recettes budgétaires les plus élevées du pays.

Le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh, a souligné qu'en 2025, Binh Duong continue d'affirmer sa position de centre industriel dynamique, tout en accélérant sa transformation vers un modèle de développement durable.

La province se concentre sur le développement d'une économie verte, d'une industrie circulaire et sur l'attraction de projets d'investissement direct étranger (IDE) high-tech, appliquant des technologies avancées.

Malgré des défis, Binh Duong a obtenu l’année dernière des résultats encourageants. Plus précisément, le PIBR a augmenté de 7,48%, la production industrielle a maintenu sa dynamique de croissance et l'excédent commercial a atteint 10 milliards de dollars. Ces réalisations sont une motivation pour que la province continue d'innover, de percer avec une croissance à deux chiffres en 2025.

Dans sa stratégie de développement à long terme, Binh Duong vise à devenir une ville intelligente et un centre industriel vert de premier plan, en mettant l'accent sur la modernisation des infrastructures, le renforcement des liens régionaux et le développement de zones industrielles de haute technologie.

Lors de la conférence récapitulative du projet "Modèle de développement de la province de Binh Duong dans l'œuvre de Renouveau du pays et vision, orientation jusqu'en 2050" et de l'orientation pour l'élaboration du Document du XIIe Congrès du Parti de la province de Binh Duong, mandat 2025-2030, le Conseil théorique central a conclu dans "Le modèle de développement de la province de Binh Duong dans l'œuvre de Renouveau du pays et vision jusqu'en 2050" que Binh Duong est un modèle pionnier dans la mobilisation des ressources, le développement industriel, la modernisation des infrastructures et l'urbanisation.

Le succès de la province repose sur trois piliers principaux : "Gouvernement constructif - peuple accompagnant - entreprises agissantes". Grâce à des percées importantes dans la planification, les infrastructures, la réforme institutionnelle et l'attraction des investissements, Binh Duong est devenue l'une des localités au développement le plus dynamique du pays.

Actuellement, la province compte 29 zones industrielles avec un taux d'occupation de plus de 95%, attirant près de 43 milliards de dollars de capitaux d'IDE, créant une base solide pour l'économie. Cependant, face à un contexte mondial en évolution rapide, Binh Duong doit continuer à innover dans son modèle de développement, en visant un objectif de ville intelligente, moderne, durable et à revenus élevés.

Pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres de 2025, la province se concentre sur l'amélioration de l'environnement des affaires, la promotion de la connexion entreprise-gouvernement, l'investissement dans la main-d’œuvre qualifiée et le développement d'infrastructures de pointe. C'est la base pour que Binh Duong perce, entrant avec confiance dans une nouvelle ère.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Van Loi, a affirmé que le moteur de la croissance continuera de se baser sur les trois piliers : investissement, exportation et consommation.

De plus, la province souligne ses exigences d’attraction des IDE dans la high-tech, d'industrie verte, de modèle de ville intelligente et accélère les investissements publics, le développement des infrastructures de transport et de logistique verte afin de créer une base solide pour les entreprises.

Parallèlement, la science, la technologie et la transformation numérique seront des éléments clés pour aider Binh Duong à s’envoler. L'application de la technologie à la production et la numérisation des services publics contribueront à améliorer la productivité du travail, à réduire les coûts et à accroître la compétitivité.

Dans le même temps, la province accélère la réforme administrative et améliore l'efficacité de la gestion de l'État, créant un environnement commercial transparent et favorable aux entreprises.

Un demi-siècle s’est écoulé et la victoire de son district de Dâu Tiêng résonne toujours comme un hymne héroïque, ouvrant la voie à la grande offensive et au soulèvement du printemps 1975. Cette bataille a non seulement brisé un maillon, percé la ligne de défense du Nord de Saïgon, mais a également marqué un tournant stratégique, contribuant à mener le front de la résistance vers la victoire finale, la libération du Sud et la réunification du pays, le 30 avril 1975.

Dâu Tiêng était alors un bastion défensif solide des États-Unis et du gouvernement de Saïgon (Hô Chi Minh-Ville actuellement), bloquant la route principale reliant Tây Ninh à Binh Duong. L'ennemi croyait que cet endroit serait un "mur d'acier" imprenable, empêchant l'avancée des troupes de libération.

Nguyên Phuong Linh, président du Comité populaire du district de Dâu Tiêng, a déclaré que d’après des documents historiques, lors de la bataille de libération de cette zone le 13 mars 1975, le secrétaire du Comité du district d’époque, Truong Văn Tuoi (alias Tu Cao) - qui deviendra plus tard directeur de la Société de caoutchouc de Dâu Tiêng et directeur général de la Compagnie générale de caoutchouc du Vietnam - avait directement dirigé l’opération, contribuant à cette victoire importante, tournant décisif pour toute la campagne Hô Chi Minh.

Toujours selon les documents historiques, le 13 mars 1975, avec la victoire de Buôn Ma Thuôt sur les Hauts plateaux du Centre, les troupes vietnamiennes lancèrent une opération pour libérer Dâu Tiêng, perçant ainsi la ligne de défense du nord-ouest de Saïgon.

Près de 3.000 soldats ennemis furent éliminés, des centaines de véhicules de guerre détruits, et plus de 7.000 habitants échappèrent à l'oppression. Avec la victoire de Dâu Tiêng - le maillon défensif solide de l'ennemi a été brisé, la ligne de défense percée, ouvrant la voie à nos troupes pour se rapprocher de Saïgon, contribuant ainsi de manière décisive à la victoire de l'historique campagne Hô Chi Minh.

La commune de Long Tân, une terre riche en traditions révolutionnaires de Dâu Tiêng, a été la cible du premier bombardement par B52 dans le ciel du Vietnam.

Debout devant le site historique des bombardements B52, Nguyên Van Công (70 ans), ancien chef de la police de la commune, se souvient avec émotion : "À l'époque, j'avais 10 ans, je gardais les buffles lorsque le ciel s'est soudainement assombri. Trois avions sont arrivés en piqué et ont largué des bombes. La terre a tremblé, de la fumée et des flammes s'élevaient partout, les buffles fuyaient et les cris des habitants se faisaient entendre à travers les champs. J’ai pensé que je ne survivrais pas.

Mais, cet endroit qui a subi les bombardements les plus féroce a depuis connu une renaissance spectaculaire. La commune a complètement transformé sa physionomie, avec des plantations d’hévéas devenant un point lumineux du développement socio-économique local.

Trân Dinh Hiêu (69 ans), secrétaire du sous-comité du Parti du village de Vung Tây, partage : "La guerre est terminée, mais nous ne pourrons jamais oublier. Tant de fils et filles de Dâu Tiêng sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui".

Après la libération, Dâu Tiêng a dû faire face à d'innombrables difficultés, les plantations d’hévéas étaient détruites. Mais avec une volonté inébranlable, les autorités locales et la Société de caoutchouc de Dâu Tiêng ont restauré l'industrie du caoutchouc - atout majeur de cette région.

Nguyên Văn Hiên, directeur général de la Société à responsabilité limitée de caoutchouc de Dâu Tiêng, déclare fièrement : "Depuis les mouvements de lutte révolutionnaire, en particulier pendant la guerre de résistance contre les colonisateurs français et l'impérialisme américain, les ouvriers de caoutchouc de Dâu Tiêng ont fait preuve de courage et ont contribué à l'indépendance et à la réunification du pays. Après avoir surmonté les difficultés d'après-guerre, l'entreprise a prospéré et a eu l'honneur de se voir décerner deux titres prestigieux : Héros des forces armées populaires et Héros du travail pendant la période de renouveau".

Dans un esprit pionnier, créatif et d'unité, Binh Duong entre avec confiance comme le reste du pays dans une nouvelle ère d'ascension et de prospérité.

H. Phuong - Tuong Duong Dat/CVN