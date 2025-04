La province de Vinh Long s'efforce de devenir une province moderne et écologique

Selon le plan d’aménagement 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, la province de Vĩnh Long ambitionne de devenir un pôle agricole écologique et de haute technologie du Delta du Mékong, doté d’infrastructures modernes et bien intégrées à la région.

Photos : VNA/CVN

La province de Vinh Long bénéficie d'une position géographique économique avantageuse, située au centre du Delta du Mékong, entre deux grands centres économiques que sont Hô Chi Minh-Ville, à environ 100 km par autoroute, et la ville de Cân Thơ, à environ 30 km au sud. L'accès par route et par voie navigable y est favorable et le système d'autoroutes de la région est en cours de développement.

Actuellement, Vinh Long est une région clé pour la production de denrées alimentaires, avec un grand potentiel de développement des variétés de riz, de légumes et de fruits pour répondre aux besoins nationaux et à l'exportation.

Photo : VNA/CVN

Vinh Long possède également un grand potentiel pour le développement du tourisme, notamment le tourisme écologique et le tourisme historique et culturel, comme le village de poteries de Mang Thit.

Photos : VNA/CVN

La province dispose d'une main-d'œuvre abondante et qualifiée, possédant une tradition et un potentiel dans la formation, avec un système d'universités, d'écoles supérieures, d'instituts professionnels et d'écoles de formation professionnelle de grande envergure, dotés de bonnes infrastructures et d'équipements techniques.

Photos : VNA/CVN

Cependant, Vĩnh Long, comme les autres provinces du Delta du Mékong, fait face à de nombreuses difficultés et défis, parmi lesquels cinq problèmes majeurs que sont le changement climatique, l'érosion, l'affaissement et l'intrusion de l'eau salée, l'infrastructure de transport encore insuffisante, la qualité de la main-d'œuvre qui ne répond pas encore aux besoins, l'absence de grands centres industriels pour moderniser l'agriculture et le manque d'implication dans les chaînes d'approvisionnement et de production nationales, régionales et mondiales.Top of Form

Photo : ST/CVN

Le plan d'aménagement de la province de Vĩnh Long définit un axe de développement moteur, constitué par la route nationale 1 traversant la ville de Vĩnh Long, le district de Long Hồ et la ville de Bình Minh, deux corridors économiques situés le long du fleuve Hâu ainsi que des rivières Tiền et Cổ Chiên, trois percées de développement que sont les infrastructures, les secteurs clés et les ressources humaines, quatre piliers de croissance comprenant l'industrie, l'agriculture-aquaculture, les services et l'urbanisation, et cinq missions clés portant sur les mécanismes et politiques, la réforme administrative et l'amélioration de l'environnement des affaires et de l'investissement, le renouvellement du modèle de croissance, la promotion de l'application des sciences et technologies, l'encouragement de l'entrepreneuriat et le renforcement de la compétitivité de l'économie privée.

Photo : VNA/CVN

Selon le plan, la province choisit et se concentrer sur le développement de secteurs économiques importants en fonction de ses potentiels et avantages, dont le développement de l'agriculture de haute technologie, axé sur une qualité élevée et une faible émission, lié à une croissance verte, le développement du tourisme basé sur les sites historiques, culturels et les métiers traditionnels, ainsi que le tourisme écologique, fluvial et de jardins, afin d'en faire un secteur économique clé de la province, et le développement rapide de certains secteurs industriels ayant un avantage concurrentiel, en mettant l'accent sur ceux qui peuvent utiliser comme intrants les produits agricoles de la province, les industries servant l'agriculture et les zones rurales.

Selon le président du Comité populaire de la province, Lữ Quang Ngời, Vinh Long a déjà élaboré des solutions stratégiques et proposé des plans pour créer des moteurs de développement afin de devenir l'un des centres moteurs du Delta du Mékong. C'est une opportunité pour la province de réorganiser son espace de développement, de créer des marges de manœuvre et des moteurs de croissance pour chaque secteur et de résoudre de manière radicale les goulots d'étranglement et les points de blocage qui n'ont pas pu être traités lors des phases précédentes.

Photo : VNA/CVN

Le plan identifie les potentiels et avantages de la province, soulignant que Vĩnh Long, en tant que province du delta du Mékong, bénéficie des caractéristiques de cette région, à savoir une grande tradition patriotique, une forte culture, des zones fluviales et des forêts de mangrove offrant des conditions propices au développement agricole.

S’exprimant lors d’une conférence annonçant le plan directeur de la province pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, tenue le 23 mars 2024 à Vĩnh Long, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’emplacement stratégique de Vĩnh Long entre Hô Chi Minh-Ville et Cân Tho, affirmant qu’il est favorable au transport routier et fluvial.

Photo : VNA/CVN

En tant que l’un des centres économiques agricoles du Delta du Mékong, la province dispose d’un énorme potentiel pour développer la riziculture, les cultures industrielles et fruitières, approvisionnant à la fois les marchés intérieurs et d’exportation. Elle possède également un grand potentiel de développement touristique.

Le chef du gouvernement a suggéré que Vĩnh Long développe l’agriculture de haute technologie, le tourisme historique, culturel et écologique, ainsi que les industries au service de l’agriculture et des zones rurales.

Photo : VNA/CVN

"L’accent doit être mis sur les secteurs émergents tels que la transition verte et la transformation numérique, l’économie circulaire et l’économie basée sur la connaissance, avec l’innovation comme moteur clé", a-t-il déclaré, soulignant l’importance des partenariats public-privé, de la réforme administrative et d’une plus grande solidarité pour le développement local.

S’alignant sur la priorité nationale du Vietnam en matière de croissance verte comme élément central de la restructuration économique, il a souligné la nécessité pour Vĩnh Long d’investir davantage dans les infrastructures de transport et urbaines, l’éducation et la formation pour développer une main-d’œuvre qualifiée, ainsi que de renforcer la capacité d’adaptation au changement climatique, la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que les projets d’investissement apporteraient des bénéfices significatifs s’ils étaient menés dans un esprit de "harmonisation des intérêts et de partage des risques", contribuant ainsi au développement économique local dans son ensemble.

Le dirigeant a demandé à cette occasion aux ministères et aux agences de travailler en étroite collaboration avec Vĩnh Long pour améliorer son environnement des affaires et aider les entreprises à réduire leurs coûts.

En particulier, le Premier ministre a évalué le plan d'aménagement de la province de Vĩnh Long pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, comme étant préparé de manière soignée, méthodique et scientifique, basé sur l’exploitation des potentiels et avantages, ainsi que sur la résolution des problèmes et des limitations existantes. Le plan a défini des perspectives, des visions, des objectifs, ainsi que des des solutions et des ressources pour sa mise en œuvre, en précisant les tâches à accomplir dans les temps à venir.

Dans le but d’aider les personnes pauvres à stabiliser leur vie et à trouver la motivation pour progresser, la province de Vĩnh Long s'est attachée à mettre en œuvre efficacement le programme de suppression des maisons temporaires et délabrées.

Les nouvelles maisons solides et confortables, en remplacement des habitations précaires, ont été remises aux familles. Elles constituent non seulement une aide matérielle, mais aussi un encouragement moral, permettant aux habitants de travailler en toute sérénité, de se consacrer à la production et de développer leur économie.

Photo : VNA/CVN

Récemment, le mouvement de lutte contre les maisons temporaires et délabrées dans la province de Vinh Long a mobilisé l’ensemble du système politique et toutes les couches sociales. Ce programme a renforcé les liens entre les unités de financement, les autorités locales et les organisations, créant un effet d’entraînement qui a encouragé la communauté à s’unir pour offrir un logement stable aux personnes en difficulté.

La présidente de la Croix-Rouge de Vinh Long, Nguyên Thuy Yên Phuong, a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, les associations de la province avaient mobilisé la construction de 56 maisons pour les foyers, pour une valeur totale de plus de trois milliards de dôngs. Pour atteindre ce résultat, elles ont joué un rôle de relais en mobilisant des ressources auprès des organisations, des individus et des entreprises. Ce soutien opportun n’a pas seulement apporté des aides matérielles précieuses, mais aussi un grand encouragement moral aux familles en difficulté qui rêvaient d’un logement solide. Dans un avenir proche, la Croix-Rouge de la province continuera de collaborer activement avec les secteurs concernés et de solliciter l’accompagnement des donateurs pour poursuivre le programme de suppression des maisons précaires, diffuser les valeurs humanitaires et aider les populations en difficulté à stabiliser leur vie.

Photo : ST/CVN

Depuis 2021, la province de Vĩnh Long a construit et rénové 6.933 maisons, dont 2.172 destinées aux personnes ayant contribué à la révolution et 4.761 pour les foyers pauvres et quasi-pauvres. Dans le cadre du plan de suppression des maisons précaires pour la période 2024-2025, la province concentrera son soutien sur les familles appartenant aux catégories suivantes : personnes ayant contribué à la révolution, foyers pauvres, quasi-pauvres et groupes ethniques minoritaires confrontés à des difficultés de logement. Actuellement, les autorités locales procèdent à l’examen et à la compilation des listes des bénéficiaires potentiels. L’objectif est d’achever la suppression des maisons temporaires et délabrées pour ces groupes d’ici la fin du mois d’avril 202

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Vĩnh Long, Trần Thanh Lâm, a indiqué qu’en 2024, le Comité avait élaboré un plan de sensibilisation et de mobilisation des organisations et des particuliers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la province, afin de collecter des fonds pour soutenir la construction de maisons de solidarité destinées aux foyers pauvres et quasi-pauvres. Grâce à ce programme, plus de 600 maisons ont été mises à disposition des habitants, leur garantissant un logement décent et leur offrant une plus grande sérénité pour se consacrer à leur travail. Cependant, de nombreux cas de précarité persistent dans la province en raison de l’absence de terrains constructibles ou du manque de fonds personnels nécessaires malgré les aides octroyées. Certaines familles récemment séparées ne disposent pas encore des ressources suffisantes pour bâtir une maison solide.

Photo : VNA/CVN

Dans sa nouvelle maison fraîchement peinte, la famille de Nguyễn Hoàng Văn, résidant dans la commune de Hiếu Nhơn, district de Vũng Liêm, se réjouit du soutien reçu pour la construction de leur foyer. Lui et sa femme, encore jeunes, issus d’une famille pauvre, n’avaient pas les moyens de bâtir une maison. Grâce au soutien de la localité, ils ont pu construire un logement stable.

Actuellement, avec son métier de réparateur électronique, M. Văn a ouvert un petit atelier à domicile pour augmenter ses revenus. Il confie : "La vie était difficile, avec deux enfants à charge, je n’osais même pas rêver d’une maison aussi solide. Grâce au soutien de la localité, ma famille est très heureuse. Cette maison nous donne plus de motivation pour travailler dur, améliorer nos revenus et offrir à nos enfants une vie meilleure".

Thạch Thanh Hà, résidant dans la commune de Tân Mỹ, district de Trà Ôn, témoigne également de sa satisfaction après avoir bénéficié d’un soutien pour la construction d’une maison. En complément de l’aide locale, il a contribué financièrement et fourni sa propre main-d’œuvre pour achever la construction. Il explique : "Avant, ma maison était en très mauvais état. Ma famille devait vivre dans un petit abri à l’arrière, en attendant d’avoir les moyens de la réparer. Grâce à cette aide financière, j’ai pu construire une nouvelle maison et j’en suis très heureux. Ma famille a également apporté une contribution financière et, de mon côté, j’ai travaillé dur pour accélérer les travaux. Désormais, avec une maison solide, je peux travailler en toute tranquillité. Je vais m’efforcer de cultiver davantage de légumes pour augmenter nos revenus et améliorer notre situation".

L’élimination des maisons précaires est une priorité pour les localités de la province de Vĩnh Long, qui s’engagent activement dans cette mission. Une attention particulière et des politiques de soutien adaptées constituent une aide précieuse pour les familles. Chaque maison construite permet aux foyers pauvres de stabiliser leur situation, en allégeant le fardeau du logement et en créant des conditions propices au développement économique et à la sortie de la pauvreté.

À l’avenir, le Comité du Front de la Patrie de la province continuera de collaborer avec les départements et les localités afin de réaliser des enquêtes et des évaluations pour mettre en place des plans d’aide adaptés. Il s’agira d’exploiter efficacement les ressources mobilisées afin de garantir que les aides parviennent aux bénéficiaires dans les délais fixés par le programme de suppression des maisons précaires.

Phuong Mai/CVN

