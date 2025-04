Dông Nai : pour une croissance à deux chiffres

>> Dialogue ouvert avec les investisseurs étrangers à Dông Nai

>> Dông Nai attire des IDE au premier trimestre, proche de son objectif annuel

>> Dông Nai : le port écologique de Phuoc An accueille son premier navire de SITC International

Il y a 50 ans, dans la ville de Biên Hoa, le drapeau du Front national de libération du Sud a été accroché sur le Bâtiment administratif municipal. Le 30 avril 1975, à 10 heures, l’organe central de l’administration fantoche de Saigon à Biên Hoa a été combattu par les troupes révolutionnaires. Le Comité de gestion militaire de Biên Hoa et le 5e Régiment ont pris en charge la gestion du Bâtiment administratif de Biên Hoa dans l'accueil chaleureux de milliers de personnes. La province de Biên Hoa a alors été complètement libérée.

À partir de ce moment-là, avec tout le pays, Biên Hoa - Dông Nai est entrée dans l'ère de l'indépendance, de l'unification nationale et de la construction de la voie du socialisme.

En 2024, la province de Dông Nai a enregistré une croissance assez remarquable. Sur la base de ce résultat, la localité a édifié un scénario de croissance à deux chiffres pour cette année et les temps à venir.

"Pour atteindre un revenu moyen par habitant de niveau intermédiaire supérieur en 2030 et de niveau élevé en 2045, la croissance économique de Dông Nai doit maintenir continûment deux chiffres pour les prochaines années", a souligné Vo Tân Duc, président du Comité populaire provincial. En particulier à compter de cette année, la province s’est fixée comme objectif une augmentation du produit intérieur brut régional (GRDP) d’environ 12,4% par an.

Photo : VNA/CVN

Un esprit de réforme est nécessaire pour tous les niveaux, les secteurs, les localités qui devront également redoubler leurs efforts, mettre en place des actions décisives pour réussir les objectifs fixés.

Selon les données de l’Office des statistiques de Dông Nai, en 2024, le GRDP de la province s’est chiffré à plus de 260.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 8,02% en glissement annuel et dépassant l’objectif initial de 6,5-7%.

Il faut noter que les cinq indicateurs économiques sont tous supérieurs aux objectifs fixés dans la résolution du Conseil populaire provincial : le GRDP, le revenu moyen par habitant, le volume des exportations et les capitaux d’investissement pour le développement social et la perception du budget de l’État.

Photo : VNA/CVN

Concrètement, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture a connu une croissance de 3,53% ; l’industrie et la construction : 9,5% ; les services : 5,5% ; l’impôt sur les produits : 7,07%. La construction s’est particulièrement élevée à 17%, progrès résultant de la mise en place de projets d’envergure tels que l’aéroport international de Long Thành et la construction des centrales thermiques de Nhon Trach 2 et Nhon Trach 3.

Les efforts dans le renouvellement du modèle de croissance de la province continuent de favoriser l'évolution de la structure économique dans la bonne direction : la proportion de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture représente 9,4% dans l’économie provinciale ; l’industrie et la construction : 58% ; les services : 24,7% et l’impôt moins subventions sur les produits : 7,9%.

Photo : VNA/CVN

L’indice de production industrielle de la province a connu une augmentation considérable dans les secteurs clés, avec un taux global de 8,2% au cours de la même période.

Ce résultat provient principalement de l’industrie de transformation et de fabrication qui représente 90% de tout le secteur. Pourtant, un certain nombre d’autres industries offrent également de bons résultats, telles que production et transformation alimentaires ; tabac ; tissage ; textile et habillement ; production de cuir et de produits connexes ; produits chimiques ; médicaments, pharmacie chimique et matériels médicinaux ; mobilier. De nombreuses entreprises ont reçu de nouvelles commandes qui ont fortement augmenté au cours des derniers mois de l'année.

Dans le secteur agricole, Dông Nai met m’accent sur le développement des modèles de production lié à la restructuration de l’agriculture.

La localité accélère l’élargissement des modèles de culture organique et d’application des hautes technologies. Elle soutient ferment les entreprises et les agriculteurs dans l’édifice des codes pour les zones de culture et les établissements chargés de l’emballage au service de l’exportation.

Jusqu’à maintenant, la province recense 189 zones de culture codées pour les exportations vers la Chine, les États-Unis, les pays européens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les services, depuis la restructuration des branches basées sur des plates-formes industrielles modernes et la technologie numérique, les activités du secteur ont connu un changement significatif en termes d'échelle et de forme. Le transport, les télécommunications et les technologies de l'information, les services financiers, bancaires et touristiques participent à accroître la contribution du secteur à la croissance économique totale de la province.

En 2024, le tourisme provincial a réussi à accueillir 3,4 millions de touristes, soit une augmentation de 26%, générant un chiffre d’affaires de 2.400 milliards de dôngs. Ce résultat spectaculaire matérialise les efforts des autorités pour diriger la mise en place la résolution thématique du Comité du Parti de Dông Nai sur le développement du tourisme en un secteur économique important.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le chiffre d'affaires des exportations a atteint plus de 23,4 milliards de dollars, en hausse de 8,5%. Les importations ont atteint environ 16,7 milliards de dollars, en hausse de 7,2%. Ainsi, l'excédent commercial s'est élevé à environ 6,7 milliards de dollars, un niveau record.

La forte croissance économique a favorisé la collecte du budget de l'État qui est devenue moins stressante et moins pénible en fin d'année qu'auparavant. Grâce à une série de solutions drastiques mises en place dès le début de l'année, Dông Nai devrait bientôt atteindre l'objectif de dépasser la somme dédiée par le gouvernement.

Selon les prévisions, cette année, les recettes totales du budget de l'État seront estimées à environ 58.625 milliards de dôngs, soit 104% des prévisions. Les recettes intérieures s'élèveront à environ 40.125 milliards de dôngs, atteignant 105% des prévisions et équivalant à 99% de la même période ; le secteur de l'import-export : 18.500 milliards de dôngs, atteignant 104% des prévisions et équivalant à 105% de la même période.

Photo : VNA/CVN

Il est remarquable qu’en 2024, les capitaux d’investissement pour le développement social ont avoisiné 126,6 millions de dôngs, soit une hausse de 15,16% par rapport à l’année précédente. Ces chiffres s’expliquent par la relance économique considérable, la production et les activités commerciales favorisées, les investissements des entreprises dans l’élargissement des locaux et la mise en place de projets d’envergure comme l’aéroport international de Long Thành, la centrale thermique de Long Thành 3 ainsi que la construction des logements…

Parallèlement aux priorités de croissance économique, le Comité du Parti et les autorités de Dông Nai mettent également l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des habitants en fixant des critères concrets. En 2024, le revenu moyen par habitant de la province était estimé à 148,9 millions de dôngs (soit 5.868 dollars), dépassant aussi l’objectif fixé par la résolution.

La province reste toujours dans la liste des localités pionnières dans la campagne de construction de la nouvelle ruralité. Selon les prévisions, cinq communes atteindront cette année les normes de la "nouvelle ruralité élevée" et sept autres de la nouvelle ruralité exemplaire. La province achèvera bientôt les dossiers pour la reconnaissance de deux districts de Dinh Quan et Thông Nhât comme localités de la nouvelle ruralité élevée. Ainsi, fin 2024, la province recense 106/116 communes et un district répondant aux normes de la nouvelle ruralité élevée.

Photo : VNA/CVN

Les investissements nationaux et directs étrangers (IDE) à Dông Nai augmentent considérablement, ce qui contribue à matérialiser l'objectif de croissance économique à deux chiffres en 2025. L’année dernière, la province a absorbé environ 130.700 milliards de dôngs d'investissements nationaux, soit 10,5 fois plus que la même période en 2023, portant cumulativement à 1.105 les projets d'investissements nationaux pour un total de 450.900 milliards de dôngs.

Jusqu’au 20 novembre 2024, Dông Nai a réussi à attirer 1,418 milliards de dollars d’investissement direct étranger, soit une augmentation de 34%. Au total, toute la province a cumulé 1.685 projets d’IDE pour un volume de 35,150 milliards de dollars. Les nouveaux projets concernent principalement la fabrication des matériaux de semi-conducteurs, de composants électriques et électroniques ; de mécanique et des produits à partir de préfabriqués métalliques, promettant d'apporter une forte valeur ajoutée à la province dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Pour augmenter l’attractivité des projets d’envergure internationale, Dông Nai accélère le développement synchrone des infrastructures de transport tout en améliorant la qualité des ressources humaines.

Tout pour apporter une vie prospère et heureuse aux habitants. Concrètement, la province redoublera d’efforts pour atteindre ses objectifs : une croissance économique moyenne de 12,4% par an pour la période 2025-2030 et un revenu moyen par habitant de 330 millions de dôngs d’ici 2030.

Vân Anh/CVN