Long An déroule le tapis rouge aux investisseurs japonais

Le Comité populaire de la province de Long An (Sud) en coordination avec l'ambassade du Vietnam au Japon et l'Association de promotion de la coopération économique Vietnam - Japon a organisé le programme de promotion des investissements et du commerce Long An - Japon 2025 lundi 31 mars à Tokyo.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors du programme, le président du Comité populaire provincial de Long An, Nguyên Van Ut, a affirmé que l'événement était une opportunité précieuse pour les autorités provinciales et les entreprises japonaises de se rencontrer, d'échanger, de discuter et de renforcer les liens de coopération dans de nombreux domaines. Long An accorde une attention particulière au renforcement de la coopération avec les localités japonaises, notamment les préfectures de Hyogo, Ibaraki, Wakayama, Nakagawa et la ville d'Okayama.

En outre, Long An souhaite renforcer la coopération globale avec ses partenaires japonais dans la construction de villes intelligentes, l'e-gouvernement, le développement des ressources humaines, les marchés du travail et la réception de davantage de projets d'aide publique pour le développement (APD) utilisant des capitaux d'aide non remboursables et des prêts préférentiels du gouvernement japonais dans les domaines de la gestion de l'administration publique, la gestion des ressources en eau, la santé, l'éducation et la formation, les transports et infrastructures urbaines.

Selon Nguyên Van Ut, l'autorité locale s'engage toujours à créer des conditions favorables, à améliorer l'environnement d'investissement, à simplifier les procédures administratives et à étendre les politiques préférentielles pour attirer des projets dans les domaines de l'industrie, du commerce et de la haute technologie.

Actuellement, Long An compte 161 projets d'investissement d'entreprises japonaises avec un capital d'investissement total de plus de 1,2 milliard dollars.

Lors du programme, les autorités de Long An, les chefs d'entreprise et les investisseurs japonais ont partagé des perspectives pratiques sur les opportunités de coopération potentielles. Les dirigeants provinciaux ont fourni les informations nécessaires sur l'environnement d'investissement dans la province et des investisseurs japonais ont également partagé leurs expériences d'investissement à Long An.

À cette occasion, la cérémonie de signature des protocoles d'accords (MOU) entre entreprises et entreprises, entre provinces et entreprises... a eu lieu, marquant une étape importante dans la coopération en matière d'investissement entre la province de Long An et les partenaires japonais.

Le même jour, le président du Comité populaire provincial de Long An, Nguyên Van Ut et sa suite ont eu une séance de travail avec l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu. L'ambassadeur a affirmé que l'ambassade continuera à faire des efforts pour présenter la province de Long An comme une destination d'investissement efficace pour les entreprises japonaises.

VNA/CVN