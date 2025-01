Les succès de Long An en 2024 : une analyse en six points

En 2024, la province de Long An (Sud) a non seulement atteint, mais dépassé les objectifs fixés par le Comité provincial du Parti. Dans une interview à l'Agence Vietnamienne d'Information, Nguyễn Văn Được, secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, a mis en lumière six réussites majeures qui expliquent ce succès remarquable.

>> Long An accélère l'avancement des projets d'infrastructures pour attirer les investisseurs

>> La province de Long An promeut l’investissement et le commerce en France

>> Long An déroule le tapis rouge aux investisseurs allemands

Pourriez-vous résumer brièvement les réalisations socio-économiques majeures de la province de Long An en 2024 ?

En 2024, la province de Long An a fait preuve d’une grande résilience face aux défis mondiaux. Grâce à une mise en œuvre rigoureuse de la Résolution de l’organisation provinciale du Parti, la province a obtenu des résultats remarquables dans plusieurs domaines, comme en témoignent les six points positifs suivants sur lesquels je souhaiterais insister :

Primo, la macroéconomie a montré des signes de résilience, avec une croissance du PIB de 8,3% et des recettes budgétaires estimées à 25.800 milliards de dôngs, en hausse de 22,1%.

Secundo, la réforme administrative a permis de mettre en place des mesures concrètes pour accompagner les entreprises et réduire les obstacles à leur développement. La province a grimpé de plusieurs rangs dans divers classements : 2e en PCI contre 10e en 2022 ; 8e en terme d’indice de réforme administrative contre 23e en 2021 ; 12e en terme de l’indice vert provincial ou IGP contre 28e rang en 2022. Par ailleurs, selon le site Vietnam Report, Long An figure parmi les dix localités les plus attractives pour les grandes entreprises en 2024. Ce titre sa base sur trois critères : le nombre de grandes entreprises du VNR500 (Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam) sur la période 2020-2024, l’environnement d’investissement attractif, de grandes contributions au développement du pays en 2023.

Tertio, le décaissement des capitaux d’investissement public a atteint plus de 80% du plan. La province a libéré une surface considérable de 1.364 ha, soit 116,3% de l’objectif initial.

Photo : CTV/CVN

Quarto, les politiques de sécurité sociale ont été mises en œuvre avec diligence et efficacité, répondant ainsi aux besoins de la population. Parallèlement, la province a lancé une campagne d’épargne dynamique et mobilisé des ressources pour améliorer les conditions de vie des plus démunis, notamment en construisant et en rénovant des maisons en leur faveur.

Quinto, le succès retentissant de la 2e Semaine provinciale de la culture, des sports et du tourisme a propulsé l’image de Long An sur la scène nationale, attirant un afflux de visiteurs.

Sexto, la province a su préserver la sécurité et la stabilité de son territoire en assurant la défense nationale, le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens. Le travail de construction du Parti et du système politique a continué de faire l’objet d’une attention sérieuse, notamment la préparation des Congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030 et la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre plus simple, plus efficace et plus performante.

Pourriez-vous nous en dire plus sur les orientations et les objectifs socio-économiques en 2025 ?

2025 est une année particulièrement importante avec de nombreux événements historiques. C’est “l’année charnière” pour achever avec succès de la Résolution du XIe Congrès de l’organisation du Parti de la province pour le mandat 2020-2025.

Photo : CTV/CVN

Le Comité provincial du Parti exhorte tous les acteurs politiques à cultiver un esprit de solidarité, à favoriser le consensus, à encourager l’esprit d’initiative, à prendre des décisions rapides et à innover sans cesse dans leurs méthodes de travail. Cette dynamique doit s’inscrire dans une perspective centrée sur les besoins des citoyens, considérés comme la priorité absolue, et sur le développement économique, porté par les entreprises.

L’année 2024 a été marquée par de nombreuses réussites, notamment dans les domaines de l’économie, de la santé et de l’éducation. Ces réalisations exceptionnelles doivent servir de tremplin pour l’avenir, sans céder à l’autosatisfaction.

Il est en effet essentiel de mener une analyse approfondie de ces succès pour en identifier les facteurs clés et les bonnes pratiques à pérenniser. En parallèle, nous devons rester vigilants et prêts à relever de nouveaux défis, en nous adaptant aux évolutions.

Le Comité provincial du Parti a fixé des objectifs ambitieux pour 2025, visant une croissance économique soutenue de 8,5 à 9%, un revenu par habitant de 115 à 120 millions de dôngs et une augmentation de 12% des recettes budgétaires, avec un objectif global de 30.000 milliards de dôngs

Afin d’atteindre les objectifs fixés et de relever les défis du moment, le Comité provincial du Parti appelle tous les acteurs à renforcer leur coordination, à faire preuve d’un dynamisme renouvelé et à mettre en œuvre des solutions innovantes.

Le Comité provincial du Parti lance un appel à la mobilisation de la population et la communauté d’entreprise pour surmonter les défis actuels, réussir la double mission de rationalisation de l’appareil d’État et de mise en œuvre de la Résolution du Comité provincial du Parti en 2025, et assurer le succès du XIIe Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

Thanh Binh - Linh Anh/CVN