Vingroup lance un complexe urbain de 28.000 milliards de dôngs à Long An

Le 26 mars, Vingroup a lancé les travaux de Vinhomes Green City, une nouvelle zone urbaine de 200 hectares à Hâu Nghĩa, dans le district de Duc Hoa, province de Long An (Sud), avec un investissement de plus d’un milliard de dollars.

Ce projet s'étend sur près de 200 hectares, avec un investissement de plus de 28.000 milliards de dôngs (soit plus d’un milliard de dollars) et devrait accueillir environ 40.000 habitants. Il s'inscrit dans un plan d'aménagement urbain et industriel, situé le long de la rocade 4, un axe de développement économique stratégique reliant Long An à la région Sud-Est et à Hô Chi Minh-Ville.

Ainsi, Vinhomes Green City comprendra 517 villas, plus de 4.500 maisons de commerce (shophouses) et maisons en bande, presque 500 lots destinés au programme de relogement, ainsi que cinq îlots d’immeubles résidentiels de 25 étages et cinq îlots dédiés au logement social.

En outre, le projet prévoit 9,6 hectares pour un centre commercial, ainsi que 36 hectares d’espaces verts, comprenant des parcs de loisirs, sportifs et écologiques.

Vinhomes Green City est réalisé par la société par actions Green City, un membre de Vingroup. Comme prévu, il sera mis en service en février 2028.

De plus, Vingroup évalue actuellement l’impact environnemental du projet urbain Phuoc Vinh Tây à Cân Giuôc. Ce projet s’étend sur près de 1.090 hectares, avec un investissement total de plus de 90.000 milliards de dôngs (environ 3,5 milliards de dollars). Par ailleurs, le groupe met en œuvre la nouvelle zone urbaine de Tân Mỹ, située à Duc Hoa. Elle s'étendra sur 930 hectares et nécessitera un investissement de 74.500 milliards de dôngs (soit 3 milliards de dollars).

L’année dernière, Vinhomes a réalisé un chiffre d'affaires oscillant autour de 142.000 milliards de dôngs - incluant les revenus de ses activités et les contrats - en hausse de 13% par rapport à 2023. Vingroup a enregistré un bénéfice consolidé après impôts de 35.052 milliards de dôngs, soit 1,4 milliard de dollars, en progression de 4,5%. Cette année, Vingroup lancera une grande quantité de logements, en mettant l'accent sur la périphérie de Hô Chi Minh-Ville, notamment dans la province de Long An et le district de Cân Gio.

