Hô Chi Minh-Ville

Secteur du tourisme : plus de 56.600 milliards de dôngs de recettes au 1er trimestre

Hô Chi Minh-Ville a accueilli en mars environ 590.000 visiteurs internationaux, soit une augmentation de 22,8% sur un an. Au premier trimestre, Hô Chi Minh-Ville a recensé plus de 1,635 million d'arrivées internationales, soit une augmentation de 18,2% en variation annuelle, atteignant 19,2% du plan annuel. En même temps, le nombre de touristes nationaux a atteint plus de 8,5 millions, soit une hausse de 6,3% en glissement annuel.

Evénements culturels, sportifs et touristiques

Selon les experts, les ressources culturelles et touristiques de Hô Chi Minh-Ville, bien riches et diversifiées, ont un grand potentiel, ce qui confère des avantages compétitifs et attire un grand nombre de touristes. Dans le cadre de la promotion du tourisme en tant que secteur économique clé et de Hô Chi Minh-Ville comme ville d'événements, de nombreux événements culturels et touristiques ont été organisés pour attirer les visiteurs depuis le début de l'année. D’autres événements culturels et touristiques à grande échelle sont prévus d'ici fin 2025 pour servir les touristes nationaux et étrangers. Certains événements importants incluent la rue florale Nguyên Huê, la Fête des áo dài de Hô Chi Minh-Ville 2025, le Festival 2025 de banh my à Hô Chi Minh-Ville, le 11e Festival Vietnam - Japon, le Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville, la Fête touristique de Hô Chi Minh-Ville, le 18e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2025)... Ce sont des produits touristiques culturels uniques et impressionnants, attirant un grand nombre de touristes nationaux et internationaux, stimulant la croissance du tourisme de cette localité pour les prochains trimestres.

Accueil de 8,5 millions de visiteurs internationaux

Le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville s'est fixé pour objectif d'accueillir environ 8,5 millions de visiteurs internationaux en 2025, soit une hausse de plus de 40% par rapport à 2024.

Selon les experts, cet objectif est qualifié de très ambitieux et difficile à atteindre dans le contexte actuel où les pays dans la région comme la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie ont tous de solides stratégies pour attirer les visiteurs internationaux.

Selon le représentant du Service municipal du tourisme, pour atteindre cet objectif, l'industrie touristique doit renforcer le développement des produits touristiques en continuant à présenter les destinations et les produits touristiques typiques de la localité; améliorer son offre de produits touristiques fluviaux - l’un des produits touristiques uniques et forts de Hô Chi Minh-Ville; promouvoir des activités d'exposition et de présentation des produits souvenirs touristiques - produits OCOP (A chaque commune, son produit) de Hô Chi Minh-Ville...

En outre, le secteur touristique de la ville favorise la communication et la promotion du tourisme, renforce les activités de promotion...

Selon le plan 2025, le Service municipal du tourisme participera au Forum du tourisme de l'ASEAN 2025 (ATF 2025) en Malaisie et à la cérémonie de remise des prix du tourisme de l'ASEAN.

Texte et photos : Tân Dat/CVN