Les jeunes, fer de lance du développement national

Au moment où le Vietnam amorce une nouvelle ère, la jeunesse affirme de plus en plus son rôle moteur dans cette évolution. Elle multiplie les initiatives pour la prospérité du pays, notamment à l'occasion du Mois qui lui est dédié.

>> Engagement solidaire : la jeunesse prend les devants

>> Réduire la fracture numérique : promouvoir l'ardeur juvénile

Photo : DTN/CVN

Plus qu’une simple activité annuelle, le Mois de la jeunesse marque une étape cruciale pour affirmer le rôle et la place des jeunes dans le développement du pays.

Mobilisation accrue

Depuis une vingtaine d’années, ce mois de mars est le moment d’appeler les jeunes à œuvrer pour le bien commun, incarnant l’esprit de dévouement et d’engagement envers la société.

En 2025, cette mobilisation prend une nouvelle ampleur avec un thème porteur de sens : “La jeunesse est fière et fermement confiante envers le Parti”. Ce slogan ne se réduit pas à une simple déclaration d’intention, mais traduit une conviction profonde : la jeunesse est la force pionnière du Parti, à l’avant-garde sur tous les fronts, toujours prête à mettre ses forces, sa dynamique et son enthousiasme au service du développement national. Le Mois de la jeunesse est ainsi une occasion précieuse de réaffirmer son rôle essentiel dans l’essor du pays à l’aube d’une nouvelle ère.

Dans ce cadre, les jeunes ont mis en place de nombreuses initiatives structurantes et actions emblématiques. Ils participent activement au projet d’éradication des habitats précaires et délabrés à l’échelle nationale, démontrant leur capacité à relever des défis sociaux concrets. De même pour le programme ambitieux de construction de 3.000 km d’autoroutes en 500 jours, visant à améliorer les infrastructures de transport du Vietnam.

L’un des points les plus remarquables du Mois de la jeunesse 2025 est la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Politburo du Parti concernant la réalisation de percées dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, renforcée à travers la promotion du mouvement “Bình dân học vụ số” (Enseignement numérique populaire). Cette initiative vise à sensibiliser et former la population à l’usage des outils numériques, afin d’accélérer la transition vers une société moderne et connectée.

Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de l’Union de la jeunesse du Vietnam, souligne l’importance de cette transformation. “La jeunesse vietnamienne, née et vivant dans un monde où la technologie est omniprésente, a le devoir d’être le fer de lance de cette révolution numérique”, insiste-t-il.

Rôle pionnier

L’année 2025 marque une série d’anniversaires historiques pour le Vietnam, notamment les 95 ans du Parti communiste vietnamien (3 février 1930) et les 50 ans de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975). Ces célébrations impliquent les jeunes, qui font preuve d’engagement et d’esprit de volontariat pour la cause révolutionnaire.

Photo : CTV/CVN

Cette année, les jeunes participent aussi activement aux préparatifs du XIVe Congrès national du Parti, un événement politique d’une portée décisive pour le développement du pays dans la nouvelle ère.

En proposant des idées de qualité et des mesures pratiques aux questions qui les préoccupent soulevées dans les projets de documents du Congrès du Parti à tous les niveaux, les jeunes contribuent non seulement à créer une dynamique d’émulation enthousiaste pendant le Mois de la jeunesse, mais aussi à affirmer l’esprit de responsabilité, le courage politique et l’aspiration à œuvrer pour un nouvel élan du pays dans une nouvelle ère.

Il ne s’agit pas seulement d’une tâche politique importante, mais aussi d’une opportunité pour les jeunes de démontrer leur rôle de pionniers en contribuant à l’édification d’un Parti et d’un système politique puissants.

Selon Nguyên Tuong Lâm, le Mois de la jeunesse de cette année doit insuffler un élan d’enthousiasme aux mouvements d’émulation patriotique, promouvoir le volontariat et les contributions concrètes des jeunes au développement du pays à long terme.

Vu Tho - Ðan Thanh/CVN