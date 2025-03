Sa Pa cherche à réveiller son économie nocturne pour dynamiser le tourisme

Le Comité populaire de la ville de Sa Pa, province de Lào Cai (Nord-Ouest), a organisé le 23 mars un colloque intitulé "Développer l’économie nocturne de Sa Pa : situation actuelle et solutions", avec la participation de nombreux experts et investisseurs.

>> La presse argentine cite Sapa parmi les 16 plus belles petites villes du monde

>> De nombreux magazines étrangers font l’éloge de la beauté de Sa Pa

>> Sa Pa, reine des montagnes, songe à jouer dans la cour des grands

Photo : Huong Thu/VNA/CVN

L’événement avait pour but de chercher les solutions destinées à mieux exploiter le potentiel de Sa Pa, notamment dans le développement de l’économie nocturne au service du tourisme.

Dans son discours d’ouverture, Phan Dang Toàn, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Sa Pa, a déclaré : "Dotée des paysages naturels majestueux, d’une identité culturelle diversifiée et d’un climat favorable, Sa Pa n’est pas seulement un symbole touristique de la région du Nord-Ouest, mais s’affirme également comme une zone touristique de premier plan sur la carte du tourisme vietnamien et mondial. L’objectif stratégique de Sa Pa est de devenir d’ici 2030 une zone touristique nationale d’envergure internationale, avec des produits uniques et des services de haute qualité. D’autre part, Sa Pa ambitionne de devenir une ville touristique propre aux normes de l’ASEAN et d’accueillir neuf millions de visiteurs chaque année, dont plus de 30 % de visiteurs étrangers".

Phan Dang Toàn a également souligné l’importance de développer l’économie nocturne dans la promotion du tourisme et l’amélioration du niveau de vie des populations locales.

"Sa Pa dispose d’un grand potentiel pour développer l’économie nocturne. La mise en place d’un modèle de développement de l’économie nocturne de manière synchrone et durable permettra de faire de Sa Pa une destination touristique dynamique et attractive 24 heures sur 24. Cela contribuera également à améliorer la compétitivité locale, à créer davantage d’emplois et à favoriser la croissance économique locale", a indiqué Phan Dang Toàn.

Photo : NDE/CVN

Lors du colloque, les délégués ont discuté des exigences de l’économie nocturne dans la nouvelle conjoncture. Ils ont fait part des expériences pratiques et des modèles réussis dans le développement de l’économie nocturne dans un certain nombre de localités vietnamiennes ainsi qu’à l’étranger. Ils ont également formulé des recommandations et des orientations de développement adaptées aux conditions réelles de Sa Pa.

De nombreux experts ont indiqué que Sa Pa nécessitait d’une stratégie synchrone pour le développement de l’économie nocturne, avec l’accent mis sur la planification des espaces nocturnes associés à la culture indigène.

Il est important de diversifier les produits et services touristiques pour offrir aux touristes des expériences uniques, tels que des marchés nocturnes, des performances artistiques, ou encore des visites nocturnes des villages artisanaux. Il est essentiel de mettre en application des technologies numériques comme des cartes numériques.

Photo : VNP/CVN

Selon le prof.associé-Dr Nguyên Ngoc Son, directeur du département d’économie du développement de l’Université nationale d’économie, "l’économie nocturne ne se résume pas à l’extension des horaires d’ouverture, mais constitue une stratégie moderne de développement économique qui permet d’augmenter la valeur ajoutée pour les secteurs du tourisme et des services. De nombreuses villes à travers le monde ont exploité de manière efficace ce modèle pour accroître leurs revenus touristiques, promouvoir la vie économique et favoriser le développement urbain durable".

Pour sa part, le professeur associé-Docteur Lê Quang Canh, directeur de l’Institut du développement durable de l’Université nationale d’économie, a déclaré que Sa Pa a besoin d’une stratégie à long terme pour réveiller son économie nocturne.

Il a proposé aux autorités de Sa Pa d’appliquer le modèle de tourisme 3T axé sur trois priorités, que sont : (1) construire un mécanisme de gestion clair pour assurer la sécurité, l’environnement et la durabilité ; (2) encourager les investissements dans le développement de nouveaux services touristiques, dont les divertissements nocturnes à forte valeur ajoutée ; (3) renforcer l’application de la technologie et du tourisme intelligent pour optimiser les activités économiques nocturnes et améliorer les expériences touristiques.

Photo : VNP/CVN

Tô Ngoc Liên, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de la ville de Sa Pa, a fait savoir : "Sa Pa possède de nombreux avantages pour développer l’économie nocturne. Cependant, il existe encore des défis majeurs à résoudre, dont les produits et services touristiques à petite échelle et peu diversifiés (principalement axés sur l’alimentation et les boissons, les marchés nocturnes), peu d’activités culturelles et de divertissement, ou encore les défis liés à la sécurité, à la pollution de l’environnement et au développement des infrastructures urbaines".

Dans les temps à venir, les autorités de Sa Pa se concentreront sur l’achèvement de la planification des infrastructures locales et des politiques de développement de l’économie nocturne, créant un environnement favorable à la participation des entreprises et des investisseurs. Elles s’efforceront de diversifier les produits et services économiques nocturnes, en mettant l’accent sur la promotion de l’identité culturelle des ethnies locales.

Sa Pa envisage d’augmenter les investissements dans les infrastructures, d’assurer la sécurité et l’ordre social au service du développement touristique, de gérer strictement les questions liées à la protection de l’environnement, ainsi que de renforcer la connectivité entre les autorités locales, les entreprises et les communautés locales pour promouvoir un développement durable de l’économie nocturne.

Située au pied de la majestueuse chaîne montagneuse de Hoàng Liên Son et à trois-quatre heures de Hanoï par l’autoroute, Sa Pa est une destination touristique célèbre de la région du Nord-Ouest. Ce site vise à devenir un centre de villégiature national de classe mondiale, avec des infrastructures et des services modernes et cohérents.

Photo : CTV/CVN

Ces dernières années, grâce aux efforts des autorités locales dans le développement du tourisme, Sa Pa a figuré à plusieurs reprises dans des listes prestigieuses de destinations touristiques, tant au niveau national qu’international. Elle a ainsi été classée parmi les neuf destinations les plus prisées au monde et parmi les cinq les plus attrayantes du Vietnam. Cette région montagneuse est fréquemment citée dans les sélections des meilleures destinations touristiques du pays par des sites web et des magazines de voyage tels que TripAdvisor’s Choice ou Huffington Post (États-Unis), entre autres.

Ses magnifiques rizières en terrasses ont également été honorées par le magazine américain Travel & Leisure, qui les a incluses parmi les sept plus beaux champs en terrasses d’Asie et du monde. Le prestigieux magazine britannique Lonely Planet Traveller a même consacré un article à Sa Pa en tant que "destination incontournable" pour les séjours au Vietnam.

Sa Pa est aujourd’hui la seule représentante vietnamienne figurant dans la liste des villes les plus pittoresques à visiter et à vivre différentes expériences, établie par le magazine de voyage Time Out.

NDEL/VNA/CVN