Engagement solidaire : la jeunesse prend les devants

À chaque mois de mars, traditionnellement dédié aux jeunes, un élan citoyen anime le Vietnam. Partout, ils sont de plus en plus nombreux à mettre leurs forces au service du développement, s’attaquant avec détermination aux défis locaux pour contribuer aux objectifs nationaux.

Photo : TN/CVN

En écho au mouvement d’émulation “S’unir pour éradiquer l’habitat précaire et délabré en 2025”, initié par le Premier ministre Pham Minh Chinh, les organisations de la jeunesse de nombreuses provinces ont déployé des équipes de bénévoles tout en mobilisant des ressources pour rénover des habitations en faveur des plus démunis.

Effort collectif

À Hà Giang, une province montagneuse du Nord, l’Union de la jeunesse locale a formé un groupe de jeunes volontaires dédié à l’éradication des logements précaires et vétustes. Au-delà de la collecte de fonds, ses membres ont participé au transport de matériaux pour aider à la reconstruction de maisons.

Toujours dans le Nord, le Mois de la jeunesse 2025 à Thái Bình, placé sous le mot d’ordre “La jeunesse de Thái Bình engagée, volontaire pour la vie communautaire”, a été marqué par le lancement d’une campagne de 300 jours visant aussi à éradiquer le mallogement.

Thiêu Minh Quynh, secrétaire de l’Union provinciale de la jeunesse, a souligné la nécessité d’aider les foyers vivant dans des conditions difficiles. “Conscients de l’importance d’un logement décent, les jeunes de Thái Bình s’engagent, avec les autorités locales, les organisations sociopolitiques et la population, à éliminer les logements précaires. Cet effort collectif vise à offrir au peuple une vie stable et sûre, contribuant à la lutte contre la pauvreté et au développement de Thái Bình”, a-t-il partagé.

Fin 2024, l’Union provinciale de la jeunesse a lancé un mouvement d’émulation pour soutenir la construction de 100 “maisons de solidarité” en 2025. Les jeunes y participent activement à travers des actions concrètes : bénévolat, collecte de matériaux de construction, et participation directe aux travaux. Ils jouent également un rôle clé dans la sensibilisation et la mobilisation de la population. “À ce jour, 35 maisons ont été construites ou rénovées pour les familles défavorisées, représentant un investissement de 2 milliards de dôngs”, a précisé M. Quynh.

Photo : TN/CVN

Dans le Centre, la Police de la province de Quang Bình a déployé 171 équipes de volontaires, mobilisant 500 jeunes pour aider les familles défavorisées à démolir et reconstruire 101 maisons. Elle vise 200 jours de bénévolat au premier trimestre pour soutenir l’éradication des logements précaires.

Ferme confiance

Le Mois de la jeunesse 2025 est également l’occasion de lancer des initiatives culturelles en l’honneur du XIVe Congrès national du Parti, prévu en janvier 2026.

À Hà Giang, il est placé sous le thème “Les jeunes de Hà Giang sont créatifs, agissent pour la communauté et entrent en toute confiance dans la nouvelle ère”, avec un accent mis sur la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des zones frontalières.

Nguyên Hai Duong, secrétaire de l’Union provinciale de la jeunesse de Hà Giang, a souligné les actions menées : dons de 50 cadeaux aux élèves en difficulté, soutien aux communautés, et dialogues sur des questions importantes telles que transformation numérique et lutte contre les mariages précoces et intrafamiliaux.

À Hung Yên (Nord), le Mois de la jeunesse a été lancé sous le thème “La jeunesse de Hung Yên est fière et fermement confiante envers le Parti”. Les jeunes participent à des projets clés : édification de la Nouvelle ruralité, construction de centres urbains civilisés, protection de l’environnement et lutte contre le changement climatique. Le renforcement des compétences en numérique, le soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, l’orientation professionnelle, l’aide aux élèves méritants nécessiteux, le don de sang… sont également prévus pour les populations vulnérables.

Élan patriotique

À Hà Tinh (Centre), les jeunes locaux mettent en œuvre le programme “La jeunesse colore le drapeau”, en l’honneur du Congrès national du Parti et en écho au Mois de la jeunesse et au Printemps du volontariat 2025.

Selon Nguyên Ny Huong, secrétaire de l’Union de la jeunesse de Hà Tinh, ce programme se déroulera jusqu’en septembre, avec un pic d’activités en mars. Il vise à susciter un élan patriotique au sein de la jeunesse, à travers la mise en pratique du mouvement “J’aime ma Patrie”.

“Notre objectif est que chaque jeune et citoyen soutienne l’initiative en offrant au moins un drapeau national. Nous prévoyons d’en collecter plus d’un million, de réaliser 500 projets commémoratifs, de pavoiser des rues, et d’offrir des centaines de cadeaux aux jeunes et autres personnes en difficulté”, a-t-elle informé.

Le 1er mars, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l’Union de la jeunesse du Vietnam, en collaboration avec la Commission de la jeunesse de l’armée et le Commandement des garde-frontières, ont déployé le programme “Mois de mars frontalier”, placé sous le thème “J’aime ma Patrie”, au poste-frontière de My Quy Tây, district de Duc Huê, province de Long An (Sud).

Photo : CTV/CVN

L’événement a permis d’offrir 20 cadeaux à des familles de vétérans et personnes en difficulté ; 40 bourses d’études et 10 vélos à des élèves méritants ; 1.000 poussins, 500 kg d’aliments pour animaux et du matériel d’élevage à dix familles de jeunes vivant dans les zones frontalières.

Lors de son discours de lancement, Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de l’Union de la jeunesse du Vietnam, a présenté les trois axes du “Mois de mars frontalier” 2025 : sensibilisation des jeunes à l’histoire et au patriotisme, hommages aux vétérans et garde-frontières, et actions sociales pour le développement des localités frontalières.

Le colonel Vu Quôc Ân, commissaire politique adjoint des Garde-frontières de Long An, a salué cette initiative, soulignant son importance pour “renforcer le patriotisme et la responsabilité des jeunes envers la souveraineté nationale”.

Auparavant, de nombreuses activités avaient été menées, telles qu’amélioration des infrastructures scolaires et construction d’un “pont de solidarité”.

Huong Linh/CVN