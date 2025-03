Le nombre de visiteurs internationaux à Hô Chi Minh-Ville en hausse de 18,2%

Au cours de cette période, le pôle économique du Sud a également comptabilisé plus de 8,57 millions de touristes nationaux, en hausse de 6,3% par rapport à l'année précédente.

Les revenus totaux du tourisme ont augmenté de 26,7% en glissement annuel pour atteindre 56,66 trillions de dôngs (2,21 milliards de dollars), réalisant 21,8% de l'objectif fixé pour 2025.

Afin de continuer à promouvoir les destinations et les produits touristiques distinctifs de la ville, le Service municipal du tourisme a coordonné ses efforts avec les entreprises et les comités populaires des districts et arrondissements de la ville, ainsi que de la ville de Thu Duc, pour développer des produits touristiques inter-districts.

Dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2025), le secteur touristique de la ville a lancé des activités de communication sur les plateformes de médias sociaux pour promouvoir son identité et son message de communication, « Find Your Vibes », ainsi que 50 images graphiques représentant des structures et symboles emblématiques de la ville. La campagne « avatar personnalisé » a suscité un intérêt considérable, attirant plus de 14.870 téléchargements d'avatars depuis le site Web 50years.visithcmc.vn/avatar.

Le Service municipal du tourisme, l'Union des femmes de la ville et d'autres organismes ont organisé conjointement le 11e festival de l'áo dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Hô Chi Minh-Ville, sur le thème « Áo dài vietnamien - Le Vietnam en plein essor », avec des activités attrayantes rendant hommage au costume traditionnel vietnamien.

Afin de stimuler le tourisme fluvial, le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a exploré des itinéraires reliant la ville aux provinces du delta du Mékong et de la région Sud-Est. Il a relancé 14 itinéraires proposant des excursions en hors-bord touristique et des croisières entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du delta du Mékong, dont deux reliant le Cambodge. La ville prévoit également de développer 22 nouvelles lignes entre Hô Chi Minh-Ville, le delta du Mékong et le Cambodge.

En 2025, Hô Chi Minh-Ville ambitionne d'accueillir environ 45 millions de touristes nationaux et 8,5 millions de visiteurs internationaux, et d'atteindre 260 000 milliards de dôngs de recettes, soit une augmentation significative par rapport à 2024.

VNA/CVN